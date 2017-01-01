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    Триппьер – лучший игрок сезона Лиги чемпионов по сумме пасов в штрафную и с продвижением

    Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер лидирует в сезоне Лиги чемпионов по такому показателю, как сумма передач в штрафную и с продвижением. У него за три матча накопилось 45 таких пасов.

    На втором месте идет Хесус Навас («Севилья»). Третий – Николо Барелла из «Интера». Диаграмма доступна ниже.

    • 30-летний Триппьер стоит на рынке 28 миллионов евро.
    • Результативными действиями в сезоне Лиги чемпионов не отметился.
    • «Атлетико» идет в группе вторым.

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    Источник: твиттер «Футбол в цифрах»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18812

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Он, конечно, молодец, фамилия вот только стрёмная какая-то.

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