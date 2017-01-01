Триппьер – лучший игрок сезона Лиги чемпионов по сумме пасов в штрафную и с продвижением

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер лидирует в сезоне Лиги чемпионов по такому показателю, как сумма передач в штрафную и с продвижением. У него за три матча накопилось 45 таких пасов.

На втором месте идет Хесус Навас («Севилья»). Третий – Николо Барелла из «Интера». Диаграмма доступна ниже.