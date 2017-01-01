Триппьер – лучший игрок сезона Лиги чемпионов по сумме пасов в штрафную и с продвижением

Он, конечно, молодец, фамилия вот только стрёмная какая-то.
Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер лидирует в сезоне Лиги чемпионов по такому показателю, как сумма передач в штрафную и с продвижением. У него за три матча накопилось 45 таких пасов.
На втором месте идет Хесус Навас («Севилья»). Третий – Николо Барелла из «Интера». Диаграмма доступна ниже.
- 30-летний Триппьер стоит на рынке 28 миллионов евро.
- Результативными действиями в сезоне Лиги чемпионов не отметился.
- «Атлетико» идет в группе вторым.