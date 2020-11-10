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  • Газизов: «Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед»

Газизов: «Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед»

10 ноября 2020, 11:16
2

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов убежден, что «Уфа» сможет остаться в РПЛ.

– «Уфа» – это мой родной клуб. Я всегда смотрю и переживаю за команду. Уверен, что все будет хорошо, и ребята выправят ситуацию. Все футболисты расстроены, у всех не очень хорошее настроение, но оно будет лучше. Я уверяю болельщиков, что футбол в республике будет и еще на более высоком уровне, чем раньше.

– Клуб покинул Вадим Евсеев, теперь главный тренер – Рашид Рахимов...

– Я хорошо знаю Рашида Маматкуловича и понимаю уровень ребят, которые есть сегодня в команде. Вижу, что положительная динамика есть. Вадим Евсеев сделал очень большую работу, но на определенном этапе ему пришлось пожертвовать собой, чтобы команда получила новый глоток воздуха. Хотел бы сказать ему большое спасибо. Вадим Валентинович принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед.

Рашид Рахимов принял этот вызов для себя. Менеджмент «Уфы» надеется, что такая рокировка вдолгую даст определенный результат. Впереди еще 16 туров, это большой отрезок. После двух-трех удачных матчей все может поменяться. Я вспоминаю года, когда мы были на предпоследнем месте в 29-м туре, а в итоге не попадали даже в стыки. Опыт у команды большой, даже в таких играх на выживание.

– Что скажете по поводу своей работы в «Спартаке»?

– «Спартак» – такой же профессиональный клуб, как «Уфа». Просто огромный и со своей большой столетней историей. Я многому там учусь и надеюсь, что у меня как у профессионала, получится что-то большое в российском футболе. А как наградит нас всех футбол за работу, покажет время.

  • Евсеев ушел из «Уфы» вслед за Газизовым в начале октября.
  • «Уфа» идет на последнем месте в РПЛ. В ее активе семь очков.

Источник: Gorobzor.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Рахимов Рашид Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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NewLife
1604999573
"Евсеев принес себя в жертву" Очередь за тобой, Уфа ждет.
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GermanVo
1605001731
Что-то слишком часто Газизов себя профессионалом называет. Не очень это красиво. И уже достал со своей Уфой. Ну любишь ты этот клуб, ну остался бы там. Поначалу было пофиг на это, а сейчас понимаю, что он чуть ли не в каждом интервью вставляет свою Уфу и Евсеева. На мой взгляд, нам Евсеев в клубе не нужен. Он ничего не добился, ничего не показал, кроме приёма мяча пятой точкой. Это не тренер для Спартака. Может быть когда-нибудь, когда он с другими клубами что-то покажет. И он себя не приносил в жертву. Команда перестала давать результат, тренер поменять ситуацию не смог, вот и досвидание. Не вижу здесь какой-то жертвы, как это преподносит Газизов, чтоб возвысить Евсеева.
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