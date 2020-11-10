Газизов: «Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов убежден, что «Уфа» сможет остаться в РПЛ.

– «Уфа» – это мой родной клуб. Я всегда смотрю и переживаю за команду. Уверен, что все будет хорошо, и ребята выправят ситуацию. Все футболисты расстроены, у всех не очень хорошее настроение, но оно будет лучше. Я уверяю болельщиков, что футбол в республике будет и еще на более высоком уровне, чем раньше.

– Клуб покинул Вадим Евсеев, теперь главный тренер – Рашид Рахимов...

– Я хорошо знаю Рашида Маматкуловича и понимаю уровень ребят, которые есть сегодня в команде. Вижу, что положительная динамика есть. Вадим Евсеев сделал очень большую работу, но на определенном этапе ему пришлось пожертвовать собой, чтобы команда получила новый глоток воздуха. Хотел бы сказать ему большое спасибо. Вадим Валентинович принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед.

Рашид Рахимов принял этот вызов для себя. Менеджмент «Уфы» надеется, что такая рокировка вдолгую даст определенный результат. Впереди еще 16 туров, это большой отрезок. После двух-трех удачных матчей все может поменяться. Я вспоминаю года, когда мы были на предпоследнем месте в 29-м туре, а в итоге не попадали даже в стыки. Опыт у команды большой, даже в таких играх на выживание.

– Что скажете по поводу своей работы в «Спартаке»?

– «Спартак» – такой же профессиональный клуб, как «Уфа». Просто огромный и со своей большой столетней историей. Я многому там учусь и надеюсь, что у меня как у профессионала, получится что-то большое в российском футболе. А как наградит нас всех футбол за работу, покажет время.