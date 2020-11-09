Рассказов: «Вроде только открытая игра получается – бац, VAR. Все гасится»

Защитник «Арсенала» Николай Рассказов поделился мнением о работе системы VAR в чемпионате России.

– В матче с ЦСКА произошел эпизод, которые вызвал много споров. Судья после вашего единоборства с Зайнутдиновым посмотрел VAR и назначил пенальти.

– Сложно об этом говорить. С этим VAR странные истории происходят. Когда Зайнутдинов убегал, я понимал, что он впереди, что в штрафной фолить нельзя – начал тормозить, даже выпрямил ногу, чтобы не допустить касания. Соперник задними шипами по касательной задел… После матча я сам посмотрел момент.

Что сказать? Когда был в молодежной сборной и в «Спартаке», судьи перед нами выступали на сборах, проводили семинары. Говорили, что каждый момент трактуется по-своему. На повторе я видел: был чирк, Зайнутдинов бежал на скорости, споткнулся о свою же ногу. Мне сложно судить, но это не пенальти. За такие касания в игре можно ставить по пять-шесть пенальти.

– Как относитесь к системе видеопомощи арбитрам?

– Мнение не поменялось с того момента, когда в первый раз меня спросили об этом. Было это еще пару лет назад, «Спартак» играл с «Анжи». Не очень хорошо к этому отношусь.

В хоккее раньше была введена система повторов, но там шайба маленькая, коробка меньше, интенсивность игры высокая – судьям очень сложно. Но у нас все иначе. Футболисты ошибаются, тренеры ошибаются, судьи тоже могут ошибаться. Ввели VAR – каждый момент рассматривают, при этом нет единого подхода.

В футболе нельзя как в хоккее сразу раскачать игру, игра проходит сложно. Мы, футболисты, иной раз сами не понимаем, что происходит. Вот представьте, что играют команды с разных полюсов таблицы – одни атакуют, другие обороняются. Вроде только открытая игра получается – бац, VAR. Остановка, одна минута-другая-третья. Все гасится.

Умные команды в Европе умеют сбивать темп фолами, падениями – снова эмоции уходят. Трудно двигаться, когда все время прибивают, тормозят. Футбол – это прежде всего эмоции.