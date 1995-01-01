Daily Star: Покеттино дважды отказал «Барселоне». Он ждет предложения от «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Star, 48-летний специалист ждeт предложения от английского клуба. В связи с этим он два раза отклонял предложения «Барселоны».