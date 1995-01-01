Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Daily Star: Покеттино дважды отказал «Барселоне». Он ждет предложения от «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Star, 48-летний специалист ждeт предложения от английского клуба. В связи с этим он два раза отклонял предложения «Барселоны».

    • Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года, проработав в клубе 5,5 лет.
    • «Барселона» в августе уволила Кике Сетьена и искала замену ему, в итоге назначив Рональда Кумана.
    • «МЮ» идет в турнирной таблице АПЛ на 15-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2883

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Какая Барселона, какой Манчестер? Он ждет предложения великого Зенита! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2029

      AZ 2 часа назад

      Они же мертвого Кумана только что взяли... Какой Покеттино им?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10495

      alarm > AZ 2 часа назад

      ты вообще читать умеешь, что написано?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru