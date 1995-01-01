Daily Star: Покеттино дважды отказал «Барселоне». Он ждет предложения от «Манчестер Юнайтед»

Какая Барселона, какой Манчестер? Он ждет предложения великого Зенита! ))
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Star, 48-летний специалист ждeт предложения от английского клуба. В связи с этим он два раза отклонял предложения «Барселоны».
- Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года, проработав в клубе 5,5 лет.
- «Барселона» в августе уволила Кике Сетьена и искала замену ему, в итоге назначив Рональда Кумана.
- «МЮ» идет в турнирной таблице АПЛ на 15-м месте.