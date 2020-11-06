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    Полузащитник «Лилля» Язиджи во второй раз за сезон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Этого звания удостоился хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи.

    23-летний турок оформил хет-трик в матче с «Миланом» (3:0).

    На награду также претендовали Леон Бэйли из «Байера», Андрия Живкович из ПАОКа и Лукаш Юлиш из «Спарты».

    Для Язиджи это второй подобный приз в текущем сезоне. Первый он получил две недели назад.

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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