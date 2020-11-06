Полузащитник «Лилля» Язиджи во второй раз за сезон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

УЕФА назвал лучшего игрока по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Этого звания удостоился хавбек «Лилля» Юсуф Язиджи.
23-летний турок оформил хет-трик в матче с «Миланом» (3:0).
На награду также претендовали Леон Бэйли из «Байера», Андрия Живкович из ПАОКа и Лукаш Юлиш из «Спарты».
Для Язиджи это второй подобный приз в текущем сезоне. Первый он получил две недели назад.
Второй раз в сезоне Игроком недели в #ЛигаЕвропы становится Юсуф Языджы@hankookreifen pic.twitter.com/pU8fOXlqnb— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020