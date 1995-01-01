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    Геркус: «Гончаренко против Адвоката – все равно что плотник супротив столяра»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сравнил наставника ЦСКА Виктора Гончаренко и главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката.

    «Гончаренко против Дика Николаевича – все равно что плотник супротив столяра», – написал Грекус в твиттере.

    • По итогам трех туров ЦСКА опустился на последнее место в группе ЛЕ.
    • В прошлом розыгрыше команда финишировала четвертой и вылетела из турнира.
    • ЦСКА одержал одну победу в девяти последних матчах Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3617

      Cleaner 18 минут назад

      Гончаренко, опять в Белоруссию сбежишь? А потом Гинер будет тебя умолять вернуться? Уйди уже сам, не позорь команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4102

      Давид59 34 минуты назад

      Хмм... Я всегда думал, что это примерно одно и тоже. Странное сравнение

      1
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      ...
      Рейтинг: +968

      аларм дубль2 > Давид59 28 минут назад

      столяр изготовляет ,плотник ставит,как то так!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10493

      alarm > Давид59 17 минут назад

      не одно и то же. плотнику до столяра - как спартаку до еврокубков!

      2
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