Геркус: «Гончаренко против Адвоката – все равно что плотник супротив столяра»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сравнил наставника ЦСКА Виктора Гончаренко и главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката.

«Гончаренко против Дика Николаевича – все равно что плотник супротив столяра», – написал Грекус в твиттере.