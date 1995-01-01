Геркус: «Гончаренко против Адвоката – все равно что плотник супротив столяра»

Гончаренко, опять в Белоруссию сбежишь? А потом Гинер будет тебя умолять вернуться? Уйди уже сам, не позорь команду.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус сравнил наставника ЦСКА Виктора Гончаренко и главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката.
«Гончаренко против Дика Николаевича – все равно что плотник супротив столяра», – написал Грекус в твиттере.
- По итогам трех туров ЦСКА опустился на последнее место в группе ЛЕ.
- В прошлом розыгрыше команда финишировала четвертой и вылетела из турнира.
- ЦСКА одержал одну победу в девяти последних матчах Лиги Европы