Игнашевич – лучший тренер ФНЛ в октябре по версии лиги

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.
В шести октябрьских матчах команда Игнашевича одержала шесть побед и поднялась с 9-го места на третье.
- Игнашевич возглавляет «Торпедо» июня с 2019 года.
- Этим летом ультрас «Торпедо» требовали отставки Игнашевича. Они были недовольны результатами первых матчей текущего сезона.
Сергей Игнашевич – лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии Футбольный Национальной Лиги!«Торпедо» во второй месяц осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.Поздравляем Сергея Николаевича и его тренерский штаб с этим успехом! pic.twitter.com/OIsWkZk86n— ФНЛ (@FNLeague) November 4, 2020