Игнашевич – лучший тренер ФНЛ в октябре по версии лиги

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.

В шести октябрьских матчах команда Игнашевича одержала шесть побед и поднялась с 9-го места на третье.

Сергей Игнашевич – лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии Футбольный Национальной Лиги!«Торпедо» во второй месяц осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.Поздравляем Сергея Николаевича и его тренерский штаб с этим успехом! pic.twitter.com/OIsWkZk86n