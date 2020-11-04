Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Игнашевич – лучший тренер ФНЛ в октябре по версии лиги

    Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.

    В шести октябрьских матчах команда Игнашевича одержала шесть побед и поднялась с 9-го места на третье.

    • Игнашевич возглавляет «Торпедо» июня с 2019 года.
    • Этим летом ультрас «Торпедо» требовали отставки Игнашевича. Они были недовольны результатами первых матчей текущего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер ФНЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80286
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru