Вендел: «Ни один стадион не сравнится с «Газпром Ареной»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от домашнего стадиона клуба из Санкт-Петербурга.

— Понравилась ли вам «Газпром Арена»? С каким стадионом ее сравнили бы?

— Мне кажется, ни один не сравнится! Потому что это невероятно красивое сооружение — и стало бы еще лучше, если бы трибуны заполнялись полностью. Но даже с ограниченной посещаемостью там потрясающая атмосфера.

Когда впервые оказался на стадионе и стоял рядом с полем, у меня захватило дух. В тот момент подумал — хочу добиваться здесь больших успехов и радовать фанатов, которые невероятно поддерживают команду.

Вендел перешел в «Зенит» 6 октября из «Спортинга».

Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

Вендел – о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»