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Вендел: «Ни один стадион не сравнится с «Газпром Ареной»

4 ноября 2020, 15:04
30

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от домашнего стадиона клуба из Санкт-Петербурга.

— Понравилась ли вам «Газпром Арена»? С каким стадионом ее сравнили бы?

— Мне кажется, ни один не сравнится! Потому что это невероятно красивое сооружение — и стало бы еще лучше, если бы трибуны заполнялись полностью. Но даже с ограниченной посещаемостью там потрясающая атмосфера.

Когда впервые оказался на стадионе и стоял рядом с полем, у меня захватило дух. В тот момент подумал — хочу добиваться здесь больших успехов и радовать фанатов, которые невероятно поддерживают команду.

  • Вендел перешел в «Зенит» 6 октября из «Спортинга».
  • Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

Вендел – о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (30)
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Просто-333
1604493833
Лизнул, так лизнул...
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aaaaahhhh
1604497816
а знал бы сколько при строительстве украли бабла вообще бы охренел....
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BRO_football
1604498312
По стоимости и ворованном бабле при строительстве? Да уж, действительно, с другим стадионом не сравнится.
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rash1959
1604498986
Отведите его на свежий воздух, надышался газом...
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derrik2000
1604501210
Так это он ещё наверх не поднимался и бакланов, живущих на крыше стадиона и его разрушающих, не видел: ВОТ, ГДЕ МОЩЬ И ВЕЛИЧИЕ!!! )))))))))))))))
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JTherry
1604503684
если бы Вендел знал, как строили эту арену: как ее проектировал японец Курокава, потом перепроектировал русский немец Буш, потом смету считали (первоначально 6,7 млрд. руб), потом пересчитывали (до почти 51 млрд. руб), потому что не учли сколько сворует при строительстве дерипаскин "Инжтрансстрой-СПБ", и сколько откатов надо учесть нужным людям, и сколько ошибок допустят при строительстве арены...(((
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морозз
1604504571
Если бы он знал кто строил стадион, сколько десятилетий и какие немыслимые деньжата были в него вложены а сколько их разворовано...его удивление не знало бы границ!
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piligrim1986
1604504681
прогиб защитан
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DOCTOR PENALTY
1604506255
Зашло Венделу. Только в России могут так красиво и бесполезно тратить сумасшедшие деньги. Не свои же личные.
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Strig
1604507304
Вендел: «Ни один стадион не сравнится с «Газпром Ареной» по количеству спИZZеных денег...
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