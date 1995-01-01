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    Вендел: «Ни один стадион не сравнится с «Газпром Ареной»

    Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от домашнего стадиона клуба из Санкт-Петербурга.

    — Понравилась ли вам «Газпром Арена»? С каким стадионом ее сравнили бы?

    — Мне кажется, ни один не сравнится! Потому что это невероятно красивое сооружение — и стало бы еще лучше, если бы трибуны заполнялись полностью. Но даже с ограниченной посещаемостью там потрясающая атмосфера.

    Когда впервые оказался на стадионе и стоял рядом с полем, у меня захватило дух. В тот момент подумал — хочу добиваться здесь больших успехов и радовать фанатов, которые невероятно поддерживают команду.

    • Вендел перешел в «Зенит» 6 октября из «Спортинга».
    • Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии14
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      Рейтинг: -1251

      Вонючая столица 8 секунд назад

      Ну да, всю страну в нищету вогнали и построили "ГазомСрём" арену, и если что её же легко перепрофилировать в концлагерь

      0
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      Рейтинг: +2539

      aaaaahhhh 5 минут назад

      а знал бы сколько при строительстве украли бабла вообще бы охренел....

      0
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      Рейтинг: +15610

      silver29 18 минут назад

      На красивом стадионе и трахать вас будут красиво )))

      0
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      Рейтинг: +4771

      KPCCSPB 41 минуту назад

      А опять сриптак подключился, которых на глазах 90 тысяч в луже, кони 9 лет имели в хрюкало

      -2
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      Рейтинг: -74

      Спартач80 > KPCCSPB 20 минут назад

      А почему ты скромно умалчиваешь о том,как вас всю вашу историю дрючили все,кому не лень?...

      2
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      Рейтинг: +4771

      KPCCSPB > Спартач80 16 минут назад

      Вы 9 лет без побед над конями сидели, кто ещё так может опозориться, как не свинарник?

      -1
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      Рейтинг: -74

      Спартач80 > KPCCSPB 13 минут назад

      Ты не ответил на мой вопрос...Открывай хотя бы Гугл,раз чужую историю ты знаешь лучше,чем свою...Смотри и любуйся,как всю историю твоего клуба,вас пускали по кругу,закрепив за вами погоняло-"всесоюзный лифт"...

      0
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      Рейтинг: -53

      Alex_MI_5 1 час назад

      Конечно не сравнится. Ни по длительности стройки, ни по количеству разворованных государственных денег, ни по количеству голубых на трибунах. Позор бомжатской петушарне

      4
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      Рейтинг: +1056

      alll-333 1 час назад

      Лизнул, так лизнул...

      0
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      Рейтинг: +4573

      NewLife 1 час назад

      Ни один коршун не сравнится с бакланом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10182

      alarm 1 час назад

      не то что бомжацкая картонная открывашка, пригодная разве что для рынка)

      0
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      Рейтинг: -74

      Спартач80 > alarm 1 час назад

      Вся страна знает,кто у нас бомжи и чьё всё бомжатское,стрелочник слюнявый....

      3
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      Рейтинг: +10182

      alarm > Спартач80 1 час назад

      правильно, вся страна в курсе, что спартачи основали бомж-движ ещё в 1923. до сих пор бездомные, без собственного стадиона, всю свою историю по арендам. позор!

      2
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      Рейтинг: +4948

      nik55 > alarm 21 минуту назад

      чепушило на какой помойке тебя нашли ?

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