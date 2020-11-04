Вендел – о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих целях в петербургском клубе. Также он признался, что не знает про главных соперников своей новой команды.

– Какие вы ставите перед собой личные задачи на сезон? И какой результат клуба в Европе и в России посчитаете удачным?

– Рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых принимаем участие. И, разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с «Зенитом» завоевывать титулы!

– У «Спортинга» главный соперник — «Бенфика». Знаете, кто у «Зенита»?

– Если честно, пока нет. А какой? «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду!