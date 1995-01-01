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    Вендел – о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»

    Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих целях в петербургском клубе. Также он признался, что не знает про главных соперников своей новой команды.

    – Какие вы ставите перед собой личные задачи на сезон? И какой результат клуба в Европе и в России посчитаете удачным?

    – Рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых принимаем участие. И, разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с «Зенитом» завоевывать титулы!

    – У «Спортинга» главный соперник — «Бенфика». Знаете, кто у «Зенита»?

    – Если честно, пока нет. А какой? «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду!

    • Вендел перешел в «Зенит» 6 октября из «Спортинга».
    • Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +498

      Fju-2 30 минут назад

      – У «Спортинга» главный соперник — «Бенфика».

      У Зенита тоже)

      1
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      Рейтинг: +2945

      Гавроша 33 минуты назад

      Свиньи уже трепещут!

      2
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      Рейтинг: +4092

      Давид59 55 минут назад

      Играет он пока не очень. Чем-то напоминает Жулиано. Тот парень неплохой, но как диспетчер был никакой. А ведь Вендела брали именно как диспетчера.

      1
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      Рейтинг: -1067

      Бoрат 2 часа назад

      Ты давай уже вникай в суть , а главное поосторожнее с Дзюбой , а то тебя будут " иметь в виду " Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +4776

      KPCCSPB 2 часа назад

      М-да, вот уже можно поверхностно сделать вывод, что он за бабками приехал и нету никаких целей по факту, не прочитав даже элементарных вещей про клуб, да что уж там прочитав, не посмотрев нарезки видео даже...

      3
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      Рейтинг: +10180

      alarm 2 часа назад

      спортаг для нас — вообще не соперник © широков

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