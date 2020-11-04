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  • Вендел – о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»

Вендел – о главном сопернике «Зенита»: «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду»

4 ноября 2020, 12:37
9

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих целях в петербургском клубе. Также он признался, что не знает про главных соперников своей новой команды.

– Какие вы ставите перед собой личные задачи на сезон? И какой результат клуба в Европе и в России посчитаете удачным?

– Рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых принимаем участие. И, разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с «Зенитом» завоевывать титулы!

– У «Спортинга» главный соперник — «Бенфика». Знаете, кто у «Зенита»?

– Если честно, пока нет. А какой? «Спартак»? Спасибо, буду иметь в виду!

  • Вендел перешел в «Зенит» 6 октября из «Спортинга».
  • Сумма трансфера – 20 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вендел
Комментарии (9)
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Давид59
1604487523
Играет он пока не очень. Чем-то напоминает Жулиано. Тот парень неплохой, но как диспетчер был никакой. А ведь Вендела брали именно как диспетчера.
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Fju-2
1604488997
– У «Спортинга» главный соперник — «Бенфика». У Зенита тоже)
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"supermax"
1604493109
надо говорить, что у зенита нет соперников потому что зенит великий клуб...иначе сообщение о зачислениях на карту лишний раз не придут...ахах:D
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Каратель помойников
1604534249
вендел? веко,витек знаю, скарлет слышал,вендел что это новая контора бытовой техники невысокого качества?
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Spartak Piter
1604578761
Спартак - Народная команда. Зянит - Игрушка Газпрома!
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