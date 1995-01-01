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    Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Интер»; Рамос забил 100-й гол за клуб

    «Реал» победил «Интер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб забил три мяча. «Интер» ответил двумя точными выстрелами. Защитник Серхио Рамос забил 100-й гол за «Реал».

    Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур

    Реал (Испания) – Интер (Италия) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бензема, 25; 2:0 – Рамос, 33; 2:1 – Мартинес, 35; 2:2 – Перишич, 68; 3:2 – Родриго, 80.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10049

      DeStar 19 минут назад

      Слава богу, так хорошо начали, интер в первом тайме был никакой, реал тоже так себе, но 2-0 вели, а потом на тебе, 2-1. а второй тайм вообще мяч катали. Это не реал выиграл, это интер трох галимо сыграл, хотя во втором тайме прибавил. Радует одно, что реал немного выбрался из жопы, и имеет шансы не опозориться по максам не выйдя из группы. Сейчас шансы есть. Но следующая игра важная с интером, интер если выиграет реал обойдет его и шахту, если та опять сольёт БМ, так что и у интера шанс скакануть на второе место не плохое, . Вини родриго - красавцы, важнейший гол. Азар днище, если раньше я не любил его за то что он любит таскать мяч просто, и часто делает это спиной к чужим воротам, то сегодня азар мяча будто коснулся раз 5!

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