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  • Черчесов: «Хинкель сказал об усталости Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал?»

Черчесов: «Хинкель сказал об усталости Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал?»

1 ноября 2020, 14:22
20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова коллеги из «Спартака» Андреаса Хинкеля. По мнению немца, полузащитник Зелимхан Бакаев устал.

«Хинкель сказал про усталость Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал? В еврокубках команда не играет, в сборной он тоже не во всех играх участвует. Нам нужно исключать из лексикона слова «проблема» и «усталость». Юрий Жирков вот почти три игры целиком сыграл подряд», – считает Черчесов.

  • В сезоне РПЛ Бакаев провел 12 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
  • На рынке полузащитник стоит 9 миллионов евро.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Бакаев Зелимхан Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Niko
1604229971
Просто Спартак не интересуют проблемы сборной и наоборот. Но тут саламыч прав.
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алдан2014
1604230144
Бакаев к сожалению сдулся совсем,даже не верится,что этот парень когда то здорово играл
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piligrim1986
1604230504
просто Хинкель не знает как по-русски "сдулся")))
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NewLife
1604231788
Бакаеву нужен психолог. Видно, что парень не может справиться со стрессом.
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filosof sparty
1604235737
Не устал, а сдулся похоже...
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Hektor 84
1604237898
Тупой чабан! Усталость еще психологическая бывает. То же самое сейчас похоже и с любой происходит. УЕФА устроила геморрой с чемпионатами. Не только в РПЛ футболисты, но и в других чемпионатах футболисты устали от напряженного графика. Надо было завершать чемпионаты как полагалось летом. Не доиграли ну и пох, по текущей таблице заканчивать чемпы или плей офф. А так получилась куйня. Сначала сидели дома два месяца. А потом доигрывали без перерывов. И следующий сезон начали с недельным перерывом от предыдущего. Ни отдыха, ни нормальной подготовки к новому сезону, еще и матчи сборных. Эта сраная лига наций ни кому не нужна. Левый не нужный турнир. В Европе у футболистов итак напряженный график. Вчера смотрел Интер- Парма и Барса с аутсайдером играла. Так четко видно было что футболисты уже наелись футболом, они не бегают, ходят пешком изредка ускоряясь. Надо хоть не много разгрузить график или вообще убрать игры сборных, футболисты не успевают отдыхать от матчей и перелетов. Сейчас многие как сонные мухи ползают, накопилась усталость. К хорошему эта ситуация не приведет, это приведет к травмам. Футболистов не защищаю, считаю что в футболе сейчас не померно раздуты зарплаты, а в РПЛ так и подавно. Но заметно что футболисты во многих чемпах устали, особенно в грандах. Они ведь еще и в еврокубках участвуют. Пандемия сделала свое дело. А УЕФА дурость сморозила с дозировкой чемпионатов и переносом евро. Его по хорошему надо было отменить. Сугубо мое мнение, ни кому не навязываю.
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Play
1604241848
Бакаев не устал и не сдулся, зря вы так говорите. Очевидно, что он просто не нравится Тедеско и не вписывается в его игровую схему. Вчера весь тайм, который ему дали сыграть, было такое ощущение, что он не понимает куда попал.
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Каратель помойников
1604258364
Так черчесов у жиркова паспорт забрал,вот тот и пашет)
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Владислав Vlad
1604293468
Можно согласиться с Черчесовым. Но тогда и говори прямо - Бакаев не устал, он сдулся.
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zigbert
1604320581
Его болезни тоже не придают физических сил. Когда игра не идет, накладывается и психологическая усталость. Через некоторое время все наладится.Думаю рано еще его списывать со счетов.
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