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    Черчесов: «Хинкель сказал об усталости Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова коллеги из «Спартака» Андреаса Хинкеля. По мнению немца, полузащитник Зелимхан Бакаев устал.

    «Хинкель сказал про усталость Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал? В еврокубках команда не играет, в сборной он тоже не во всех играх участвует. Нам нужно исключать из лексикона слова «проблема» и «усталость». Юрий Жирков вот почти три игры целиком сыграл подряд», – считает Черчесов.

    • В сезоне РПЛ Бакаев провел 12 матчей, забил гол, сделал три результативные передачи.
    • На рынке полузащитник стоит 9 миллионов евро.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7125

      piligrim1986 15 минут назад

      просто Хинкель не знает как по-русски "сдулся")))

      2
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      Рейтинг: +3395

      алдан2014 21 минуту назад

      Бакаев к сожалению сдулся совсем,даже не верится,что этот парень когда то здорово играл

      2
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      Рейтинг: +1418

      Niko 24 минуты назад

      Просто Спартак не интересуют проблемы сборной и наоборот. Но тут саламыч прав.

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      Рейтинг: +150

      аларм дубль2 > Niko 3 минуты назад

      а кого интересуют?по-моему сейчас в сборную кого то можно брать?если только ............и то не знаю!

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