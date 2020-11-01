Черчесов: «Хинкель сказал об усталости Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова коллеги из «Спартака» Андреаса Хинкеля. По мнению немца, полузащитник Зелимхан Бакаев устал.

«Хинкель сказал про усталость Бакаева? Ему сколько лет? От чего он устал? В еврокубках команда не играет, в сборной он тоже не во всех играх участвует. Нам нужно исключать из лексикона слова «проблема» и «усталость». Юрий Жирков вот почти три игры целиком сыграл подряд», – считает Черчесов.