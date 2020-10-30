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    «Меня этим не удивить – у нас полкоманды такие зомби». «Спартак» выпустил ролик в честь Хэллоуина

    Пресс-служба «Спартака» выпустила ролик в честь Хэллоуина. По сюжету игроков возле «Открытия Арены» встречают зомби.

    «Спартак» настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними?» – описал видео «Спартак» в твиттере.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    30.10.2020 23:28
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8658

      JTherry 47 минут назад

      Казанский, учись шутить!)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9849

      alarm 1 час назад

      типичные тарасофские бомжи)

      0
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