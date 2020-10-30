«Меня этим не удивить – у нас полкоманды такие зомби». «Спартак» выпустил ролик в честь Хэллоуина

Пресс-служба «Спартака» выпустила ролик в честь Хэллоуина. По сюжету игроков возле «Открытия Арены» встречают зомби.

«Спартак» настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними?» – описал видео «Спартак» в твиттере.