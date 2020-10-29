Журналист Алексеев: у Тедеско нет предложений из Бундеслиги

Журналист «СЭ» Константин Алексеев опроверг информацию о заинтересованности «Хоффенхайма» в услугах главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«У Доменико сейчас нет предложений из Германии, для него темы возвращения в Бундеслигу вообще нет на повестке дня, мысли только о «Спартаке», а в «Хоффенхайме» очень довольны нынешним тренером», – написал Алексеев в своем телеграм-канале.

Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона.

Стороны договорились обсудить продление соглашения во время зимней паузы.

Московская команда лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

Газизов – о продлении контракта с Тедеско: «Конкретного предложения не было. Есть просто желание начать разговор»