Журналист Алексеев: у Тедеско нет предложений из Бундеслиги

Журналист «СЭ» Константин Алексеев опроверг информацию о заинтересованности «Хоффенхайма» в услугах главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
«У Доменико сейчас нет предложений из Германии, для него темы возвращения в Бундеслигу вообще нет на повестке дня, мысли только о «Спартаке», а в «Хоффенхайме» очень довольны нынешним тренером», – написал Алексеев в своем телеграм-канале.
- Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона.
- Стороны договорились обсудить продление соглашения во время зимней паузы.
- Московская команда лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.
Газизов – о продлении контракта с Тедеско: «Конкретного предложения не было. Есть просто желание начать разговор»
Источник: Телеграм-канал Константина Алексеева
Журналист издания "Спорт-Экспресс". В минувшее трансферное окно предсказал переходы Николы Моро в "Динамо" и Артура Юсупова в "Сочи".