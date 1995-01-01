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    Журналист Алексеев: у Тедеско нет предложений из Бундеслиги

    Журналист «СЭ» Константин Алексеев опроверг информацию о заинтересованности «Хоффенхайма» в услугах главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «У Доменико сейчас нет предложений из Германии, для него темы возвращения в Бундеслигу вообще нет на повестке дня, мысли только о «Спартаке», а в «Хоффенхайме» очень довольны нынешним тренером», – написал Алексеев в своем телеграм-канале.

    • Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона.
    • Стороны договорились обсудить продление соглашения во время зимней паузы.
    • Московская команда лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

    Газизов – о продлении контракта с Тедеско: «Конкретного предложения не было. Есть просто желание начать разговор»

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    Источник: Телеграм-канал Константина Алексеева

    Журналист издания "Спорт-Экспресс". В минувшее трансферное окно предсказал переходы Николы Моро в "Динамо" и Артура Юсупова в "Сочи".

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