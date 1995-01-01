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    Газизов – о продлении контракта с Тедеско: «Конкретного предложения не было. Есть просто желание начать разговор»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.

    «На одной из внутренних встреч около двух-трех недель назад Леонид Арнольдович Федун начал разговор с Тедеско о том, что он хотел бы предложить ему контракт. Мы ценим тренера, тренерский штаб. Доменико ответил: «Я ценю это все, но давайте зимой все обсудим». Поэтому хотел бы прояснить, что конкретных цифр и офферов от нас не было. Было просто обозначено желание начать разговор», – сказал Газизов.

    • Нынешний контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом.
    • Команда занимает первое место в РПЛ.
    • Сообщалось об интересе к Тедеско со стогны «Герты».

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    Источник: «Чемпионат»

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