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    Куликов, Смолов, Зе Луиш – в основе «Локомотива»; Коман, Мюллер, Левандовски выйдут у «Баварии»

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Баварией».

    «Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбусь, Куликов, Живоглядов, Миранчук, Игнатьев, Мурило, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.

    «Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Толиссо, Эрнандес, Коман, Мюллер, Левандовски.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

    UPD: Станислав Магкеев получил травму на разминке, поэтому вместо него в старте «Локомотива» выйдет Даниил Куликов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      dimag 1 час назад

      Арбитр Ковач , одно слово - румын.

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      Рейтинг: +8516

      JTherry 1 час назад

      классный состав у Баварии, похоже, за "оптимистичный прогноз" в твиттере грохнут локо...

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      Рейтинг: +457

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Мурило в старте. Не к добру. Он и от Факела с Шинником привозит.
      Надежда только на кочки, почки и что немцам в России не везет

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      Рейтинг: +5095

      Рубинище 2 часа назад

      Немцы основой будут, сволочи.

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      Рейтинг: +172

      аларм дубль2 > Рубинище 1 час назад

      ну и че?локо порвет их,как тузик грелку!у локо есть зе и этим сказано все!

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      Рейтинг: +777

      dimag > аларм дубль2 1 час назад

      Тузик рвет грелку ! - На всех тексто-, радио- и телетрансляциях в 20:55 по Москве!

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      Рейтинг: +172

      аларм дубль2 > dimag 1 час назад

      ладно!не будем раньше времени посыпать голову пеплом!что будет,то будет!локо крупно влететь не должен!удачи локо!

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      Рейтинг: +777

      dimag > Рубинище 1 час назад

      Надеюсь они , сегодня , про Сталинград вспомнят !

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