Куликов, Смолов, Зе Луиш – в основе «Локомотива»; Коман, Мюллер, Левандовски выйдут у «Баварии»

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Баварией».

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбусь, Куликов, Живоглядов, Миранчук, Игнатьев, Мурило, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка, Толиссо, Эрнандес, Коман, Мюллер, Левандовски.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

UPD: Станислав Магкеев получил травму на разминке, поэтому вместо него в старте «Локомотива» выйдет Даниил Куликов.