Погба пообещал подать в суд на газету The Sun, написавшую о его уходе из сборной Франции после слов Макрона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что подаст в суд на газету The Sun, которая написала, что он откажется выступать за сборную Франции из-за слов президента страны Эммануэля Макрона.

«Итак, The Sun сделала это снова... Появились абсолютно безосновательные новости обо мне, в которых говорится о вещах, о которых я никогда не говорил и не думал. Я потрясен, зол, шокирован и разочарован, что некоторые «СМИ» используют меня, чтобы делать фейковые заголовки на тему событий во Франции. Я против любых форм террора и насилия.

К сожалению, некоторые журналисты действуют безответственно, когда пишут новости, злоупотребляют свободой прессы, не проверяют, правда ли то, что они пишут или цитируют, создают цепочку сплетен, не заботясь об этом. Это влияет на жизни людей, на мою жизнь. Я подаю в суд на издателей и распространителей этих на 100% фейковых новостей. Вкратце скажу пару слов сотрудникам The Sun, котором обычно все равно. Некоторые из вас, ребята, вероятно, получали образование и помнят, как ваш преподаватель говорил всегда проверять источники. Не писать, не убедившись в правде. Но, кажется, вы сделали это снова, и на этот раз тема очень серьезная. Позор вам!» – написал Погба в инстаграме.

После жестокого убийства учителя Сэмюэля Пати в пригороде Парижа за демонстрацию на уроке карикатуры на исламского пророка Мухаммеда президент Макрон назвал инцидент «исламистским террористическим актом».