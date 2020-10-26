Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Погба пообещал подать в суд на газету The Sun, написавшую о его уходе из сборной Франции после слов Макрона

Погба пообещал подать в суд на газету The Sun, написавшую о его уходе из сборной Франции после слов Макрона

26 октября 2020, 16:40
1

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что подаст в суд на газету The Sun, которая написала, что он откажется выступать за сборную Франции из-за слов президента страны Эммануэля Макрона.

«Итак, The Sun сделала это снова... Появились абсолютно безосновательные новости обо мне, в которых говорится о вещах, о которых я никогда не говорил и не думал. Я потрясен, зол, шокирован и разочарован, что некоторые «СМИ» используют меня, чтобы делать фейковые заголовки на тему событий во Франции. Я против любых форм террора и насилия.

К сожалению, некоторые журналисты действуют безответственно, когда пишут новости, злоупотребляют свободой прессы, не проверяют, правда ли то, что они пишут или цитируют, создают цепочку сплетен, не заботясь об этом. Это влияет на жизни людей, на мою жизнь. Я подаю в суд на издателей и распространителей этих на 100% фейковых новостей. Вкратце скажу пару слов сотрудникам The Sun, котором обычно все равно. Некоторые из вас, ребята, вероятно, получали образование и помнят, как ваш преподаватель говорил всегда проверять источники. Не писать, не убедившись в правде. Но, кажется, вы сделали это снова, и на этот раз тема очень серьезная. Позор вам!» – написал Погба в инстаграме.

  • После жестокого убийства учителя Сэмюэля Пати в пригороде Парижа за демонстрацию на уроке карикатуры на исламского пророка Мухаммеда президент Макрон назвал инцидент «исламистским террористическим актом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Поля Погба
Англия. Премьер-лига Лига наций Манчестер Юнайтед Франция Погба Поль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1603722396
Слово не мяч - полетит не поймаешь, ты далеко не Мотя Сафонов
Ответить
Главные новости
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
1
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
6
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
2
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
4
Все новости
Все новости
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
Вчера, 19:26
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
Вчера, 18:26
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
Вчера, 17:23
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
Вчера, 16:45
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
Вчера, 14:49
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
Вчера, 10:47
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
ВидеоИбрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
23 августа
ВидеоРеакция Гвардиолы на новую прическу Холанда
23 августа
ВидеоХоланд постригся
23 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+