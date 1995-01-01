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    Лепсая: «Немного в курсе планов «Краснодара». В клуб приедет нападающий мирового уровня»

    Бывший генеральный директор «Балтики», агент Тимур Лепсая рассказал о трансферных планах «Краснодара».

    «Проблема, которая есть у «Краснодара» в это трансферное окно, заключалась в том, что они не могут купить никакого иностранца. У них нет места. Уверен, что работа в этом плане будет проделана. Если не зимой, то летом… Я немного в курсе планов этой команды. В «Краснодар» приедет достаточно сильный, например, нападающий. Мирового уровня. Клуб придет к этому. Мы понимаем, что Сергей Галицкий — человек амбициозный. Он найдет возможности и приобретет мощного игрока», — сказал Лепсая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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