Рахимов: «Глупо сыграли, позволив «Ахмату» забить два гола в меньшинстве»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).

«Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Ожидали и говорили, что соперник перейдет на длинные передачи. Но неважно на это среагировали. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве. Это наши проблемы. Надо их решать. Как? Нужно улучшать качество игроков. Чтобы реализовывать такое преимущество, нужно иметь техническую оснащенность, — сказал Рахимов.