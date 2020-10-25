Рахимов: «Глупо сыграли, позволив «Ахмату» забить два гола в меньшинстве»

Это полностью тактическая ошибка Рахимова. У него была возможность поменять тактический рисунок игры когда они стали играть в большинстве т.к. к этому моменту он имел возможность в 5 замен, но он ничего не сделал для этого первую замену сделал, когда уже проигрывали 1:3. Но зато на матч тв он красиво рассуждает о тактике других команд.
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).
«Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Ожидали и говорили, что соперник перейдет на длинные передачи. Но неважно на это среагировали. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве. Это наши проблемы. Надо их решать. Как? Нужно улучшать качество игроков. Чтобы реализовывать такое преимущество, нужно иметь техническую оснащенность, — сказал Рахимов.
- Во втором тайме при счете 1:1 защитник Андрей Семенов получил вторую желтую карточку.