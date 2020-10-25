Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Рахимов: «Глупо сыграли, позволив «Ахмату» забить два гола в меньшинстве»

    Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3).

    «Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Ожидали и говорили, что соперник перейдет на длинные передачи. Но неважно на это среагировали. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве. Это наши проблемы. Надо их решать. Как? Нужно улучшать качество игроков. Чтобы реализовывать такое преимущество, нужно иметь техническую оснащенность, — сказал Рахимов.

    • Во втором тайме при счете 1:1 защитник Андрей Семенов получил вторую желтую карточку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2020 23:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3098

      maygli 33 минуты назад

      Это полностью тактическая ошибка Рахимова. У него была возможность поменять тактический рисунок игры когда они стали играть в большинстве т.к. к этому моменту он имел возможность в 5 замен, но он ничего не сделал для этого первую замену сделал, когда уже проигрывали 1:3. Но зато на матч тв он красиво рассуждает о тактике других команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2273

      Genz 37 минут назад

      Всех играющих игроков продали, теперь новая сырая команда должна поиграть несколько сезонов в ФНЛ. Все логично. В футболе чудес не бывает. Башкиры выбрали деньги,а не футбол для республики. Рахимов проиграет всё до зимы и с позором пусть едет в Узбекистан. Там тепло и все одинаковые

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80094
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru