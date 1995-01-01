АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

И Сити,и Ливерпуль далеки от своих лучших кондиции.но,скорее всего,их и не удастся достигнуть.слишком уж плотный и насыщенный график у команд.потому ожидает максимально непрогнозируемый сценарий чемпионата.
Действующий чемпион Англии между матчами Лиги чемпионов справился в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». Победный мяч забил купленный осенью Диогу Жота.
«Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ пропустил наибольшее количество голов (14). Столько же у «Фулхэма».
Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Берге, 13 (с пенальти); 1:1 – Фирмино, 41; 2:1 – Жота, 64.