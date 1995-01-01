АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

Действующий чемпион Англии между матчами Лиги чемпионов справился в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». Победный мяч забил купленный осенью Диогу Жота.

«Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ пропустил наибольшее количество голов (14). Столько же у «Фулхэма».

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Берге, 13 (с пенальти); 1:1 – Фирмино, 41; 2:1 – Жота, 64.

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