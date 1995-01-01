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    АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

    Действующий чемпион Англии между матчами Лиги чемпионов справился в АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». Победный мяч забил купленный осенью Диогу Жота.

    «Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ пропустил наибольшее количество голов (14). Столько же у «Фулхэма».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Берге, 13 (с пенальти); 1:1 – Фирмино, 41; 2:1 – Жота, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1657

      Vladarg 1 час назад

      И Сити,и Ливерпуль далеки от своих лучших кондиции.но,скорее всего,их и не удастся достигнуть.слишком уж плотный и насыщенный график у команд.потому ожидает максимально непрогнозируемый сценарий чемпионата.

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      Рейтинг: +1178

      21082014 1 час назад

      труднейшая победа."на зубах",как говорится..и сдается,что именно таких будет большинство в чемпионате.главное,что три очка в копилке есть и,конечно,возвращение Алиссона не может не радовать.

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