Смольников, Ионов, Сперцян – в старте «Краснодара» на матч со «Спартаком»; Маслов, Мозес, Бакаев сыграют у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 19:00 по Москве.