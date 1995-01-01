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    Смольников, Ионов, Сперцян – в старте «Краснодара» на матч со «Спартаком»; Маслов, Мозес, Бакаев сыграют у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ионов, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4197

      житель СПб 7 минут назад

      Поймал себя на мысли, что желаю победы Спартаку (при всем хорошем отношении к Краснодару). Почему? Потому что он этого сейчас заслуживает.

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      Рейтинг: +56

      аларм дубль2 50 минут назад

      все в сборе!молодцы!ждем красивой игры!!

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      Рейтинг: +419

      Вальдемар IV 1 час назад

      галицкий не только тренирует, но и лечит и селекцию прооводит судя по составу

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