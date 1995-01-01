Российские клубы ни разу не выиграли в первом туре еврокубков

И это нормально, с учетом ротации составов. Много ли в командах игроков, имеющих опыт игры в ЕВРО? Впереди у всех команд еще шесть игр, в которых все ещё перевернется с головы на жопу, и не раз.
Это - футбол!
Болейте за футбол против осенней хандры и гадкого ковида!
Удачи и любви!
Завершился первый тур группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Ни один клуб РПЛ не одержал победу в стартовом туре еврокубков – одно поражение и три ничьи.
- «Зенит» уступил «Брюгге» (1:2).
- «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1).
- «Локомотив» поделил очки с «Зальцбургом» (2:2).
- ЦСКА не сумел победить «Вольфсберг» (1:1).