Российские клубы ни разу не выиграли в первом туре еврокубков

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    Ни один клуб РПЛ не одержал победу в стартовом туре еврокубков – одно поражение и три ничьи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5930

      GoLenaStop 12 минут назад

      И это нормально, с учетом ротации составов. Много ли в командах игроков, имеющих опыт игры в ЕВРО? Впереди у всех команд еще шесть игр, в которых все ещё перевернется с головы на жопу, и не раз.
      Это - футбол!
      Болейте за футбол против осенней хандры и гадкого ковида!
      Удачи и любви!

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      Рейтинг: +2734

      Nesterenko 19 минут назад

      Это говорит об уровне футбола в РПЛ. А он никакуший. И напрасно некоторые смеялись, что Райкович приехал из серии Б. Я думаю серия Б повыше уровнем нашего чемпионата

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