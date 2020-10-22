Аллегри может сменить Лэмпарда в «Челси»

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».

По информации Goal, руководство лондонцев рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, поскольку недовольно работой Фрэнка Лэмпарда в этом сезоне. Клуб не устраивает, что, несмотря не серьезные приобретения в летнее трансферное окно, команда не показывает нужных результатов.

Ранее Аллегри отказался возглавить сборную Нидерландов.