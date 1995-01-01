Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Аллегри может сменить Лэмпарда в «Челси»

    Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».

    По информации Goal, руководство лондонцев рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, поскольку недовольно работой Фрэнка Лэмпарда в этом сезоне. Клуб не устраивает, что, несмотря не серьезные приобретения в летнее трансферное окно, команда не показывает нужных результатов.

    Ранее Аллегри отказался возглавить сборную Нидерландов.

    • Тренер прошлым летом покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
    • «Челси» после пяти игр занимает восьмое место в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +769

      O-Z 28 минут назад

      Чем лучше Аллегри?! Совсем не логичный ход. Дать шанс до конца сезона Лэмпарду, и там принимать решения. Фрэнк свой человек в команде думаю он не будет сдаваться. Нужно менять ЦЗ и вратаря самое слабое звено в АПЛ.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru