Аллегри может сменить Лэмпарда в «Челси»

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
По информации Goal, руководство лондонцев рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, поскольку недовольно работой Фрэнка Лэмпарда в этом сезоне. Клуб не устраивает, что, несмотря не серьезные приобретения в летнее трансферное окно, команда не показывает нужных результатов.
Ранее Аллегри отказался возглавить сборную Нидерландов.
- Тренер прошлым летом покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
- «Челси» после пяти игр занимает восьмое место в АПЛ.
Источник: Goal.com