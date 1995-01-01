Аллегри может сменить Лэмпарда в «Челси»

Чем лучше Аллегри?! Совсем не логичный ход. Дать шанс до конца сезона Лэмпарду, и там принимать решения. Фрэнк свой человек в команде думаю он не будет сдаваться. Нужно менять ЦЗ и вратаря самое слабое звено в АПЛ.
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
По информации Goal, руководство лондонцев рассматривает кандидатуру итальянского специалиста, поскольку недовольно работой Фрэнка Лэмпарда в этом сезоне. Клуб не устраивает, что, несмотря не серьезные приобретения в летнее трансферное окно, команда не показывает нужных результатов.
Ранее Аллегри отказался возглавить сборную Нидерландов.
- Тренер прошлым летом покинул «Ювентус» и с тех пор остается без работы.
- «Челси» после пяти игр занимает восьмое место в АПЛ.