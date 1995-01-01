Кержаков, Круговой, Кузяев – в старте «Зенита»; Хорват, Соболь, Мата сыграют у «Брюгге»

По первому тайму: -то ли отдохнувший Дзюба никакой, то ли его действительно плотно держат, ведь он "олицетворение атаки Зенита", как сказал коментатор. В общем нужно, что срочно менять в тактике.
Стали известны стартовые составы «Зенита» и бельгийского «Брюгге» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
«Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритц, Фольмер, Ванакен, де Кетелар, Дьятта, Деннис.
- Начало матча – в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.