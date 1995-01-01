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    Кержаков, Круговой, Кузяев – в старте «Зенита»; Хорват, Соболь, Мата сыграют у «Брюгге»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и бельгийского «Брюгге» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    «Брюгге»: Хорват, Соболь, Мехеле, Рикка, Мата, Ритц, Фольмер, Ванакен, де Кетелар, Дьятта, Деннис.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3023

      maygli 31 минуту назад

      По первому тайму: -то ли отдохнувший Дзюба никакой, то ли его действительно плотно держат, ведь он "олицетворение атаки Зенита", как сказал коментатор. В общем нужно, что срочно менять в тактике.

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      Рейтинг: +4103

      житель СПб 54 минуты назад

      Ну все таки Михаил совершил полноценный сейв! Не ожидал, молодец!

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      Рейтинг: +3023

      maygli > житель СПб 38 минут назад

      Да Керж действительно спас. Молоток.

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      Рейтинг: +2704

      erma 56 минут назад

      По первому тайму:
      1. Хаос в игре Зенита, неспособность нормально перейти из обороны в атаку.
      2. Ни одного удара в створ
      3. Брюгге - очень крепкая, интересная команда, играют в агрессивный европейский футбол против которого у Зенита ничего нет.
      4. Если Зенит действительно хочет стать командой европейского уровня, то должны уволить Семака и взять тренера бельгийцев
      5. Дзюба полное бревно, ни одного полезного действия.

      2
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      Рейтинг: +42487

      portero 59 минут назад

      Ероху давай вместо Кузи...

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      Рейтинг: +1684

      ААМ 59 минут назад

      Пока Зенит смотрится бледно. А это всего лишь Брюгге. Светлое пятно Круговой

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      Рейтинг: +2704

      erma > ААМ 59 минут назад

      Точно!

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      Рейтинг: +430

      Enter2006 1 час назад

      Зенит, вперееед!

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      Рейтинг: +17314

      bset 1 час назад

      Читаю новость, что немцы будут судить матч ЦСКА с австрийцами, думаю, что что-то странно. Параллельно начинается матч Зенита и там французские судьи в матче против бельгийцев. Я, конечно, не сторонник теорий заговора, но что-то слишком подозрительно))

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      Рейтинг: +4103

      житель СПб > bset 55 минут назад

      Поясняю: французы столетия не любят бельгийцев. Это у них на подсознании. И пока судья подтверждает это правило: бельгийцы получили 3 желтые, и это в любом случае влияет на их игру - доже если не доиграют до удаления...

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      Рейтинг: +8754

      paracetamol 1 час назад

      Вперед Зенит, надо белгов драть!

      2
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      Рейтинг: +4181

      BarStep 1 час назад

      Удачки парни! Она нам сегодня пригодилась бы для уверенности в целом!

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      Рейтинг: +687

      Кронштадт65 2 часа назад

      УДАЧИ НАМ!!!!!! ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!!!!

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