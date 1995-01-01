«СЭ»: Мозес не сыграет с «Енисеем»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не полетел с командой в Красноярск на матч элитного раунда Кубка России с «Енисеем», сообщает «Спорт-Экспресс».

Главный тренер московской команды Доменико Тедеско принял такое решение, чтобы нигериец смог лучше подготовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».