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    «СЭ»: Мозес не сыграет с «Енисеем»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не полетел с командой в Красноярск на матч элитного раунда Кубка России с «Енисеем», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Главный тренер московской команды Доменико Тедеско принял такое решение, чтобы нигериец смог лучше подготовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    • «Енисей» сыграет со «Спартаком» в среду, 21 октября.
    • «Спартак», набрав 3 очка, лидирует в группе. На счету «Енисея» 0 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +445

      Dr.Metal 1 час назад

      Эх жаль, после Челси Енисеюшка то ого-го ) да и стал покруче стемфордбриджа посмотрел бы )

      0
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      Рейтинг: +2175

      Puddle 1 час назад

      Берегут загорелого. Чтобы в чемпионате опозорился. Гы-гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +457

      Фк Спaртaк Москвa > Puddle 1 час назад

      надеюсь админы этого сайта увидят и забанят таких как ты провокаторов.я смотрю ты дня прожить не можешь чтоб изо рта гавно не полилось.жалко тебя и тебе подобных сразу ясно у вас дел в реале нет поважнее.человеком надо быть и уважать друг друга но тебе видно не понять этого

      3
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      Рейтинг: +9375

      alarm > Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      тебя я тоже забанил бы за отсутствие запятых. ты хоть сам нормально можешь читать, что пишешь?

      1
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      Рейтинг: +38

      Dob13 > Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      Слушай, не обращай на них внимание, будь умнее. Дай поразвлекаться малышам беззаботным. Единственная у них радость в жизни)))

      2
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      Рейтинг: +38

      Dob13 > Puddle 1 час назад

      тебе точно в кривое зеркало пора. И не тебе одному

      2
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      Рейтинг: +457

      Фк Спaртaк Москвa > alarm 1 час назад

      причем тут запятые скажи? человеком прежде всего надо быть а не пойми кем

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      Рейтинг: +4421

      "supermax" > Фк Спaртaк Москвa 36 минут назад

      дешевки местные развлекаются)) забей))

      2
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      Рейтинг: +1381

      Oldtrafford83 > Puddle 34 минуты назад

      Как бомжы в ЛЧ?))

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