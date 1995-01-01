«СЭ»: Мозес не сыграет с «Енисеем»

Эх жаль, после Челси Енисеюшка то ого-го ) да и стал покруче стемфордбриджа посмотрел бы )
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не полетел с командой в Красноярск на матч элитного раунда Кубка России с «Енисеем», сообщает «Спорт-Экспресс».
Главный тренер московской команды Доменико Тедеско принял такое решение, чтобы нигериец смог лучше подготовиться к матчу 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- «Енисей» сыграет со «Спартаком» в среду, 21 октября.
- «Спартак», набрав 3 очка, лидирует в группе. На счету «Енисея» 0 очков.