Караваев – о видео «Зенита»: «С графом обыграно прикольно, хотя и дворянских корней у меня нет»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о ролике «Поднять паруса», выпущенном клубом к Лиге чемпионов, в котором футболист предстал в образе графа.

«Граф Караваев? Обыграно прикольно. И фамилия, и горшок с цветами, который летит в голову злоумышленнику. Есть ли у меня дворянские корни? Нет, к сожалению, нет. Но ролик в целом классно сделали, крутой ролик. Необычно и весело. Очень понравилось всей команде, судя по разговорам с ребятами. Эмоций всем добавило. К тому же есть исторический подтекст», – цитирует Караваева «Матч ТВ».