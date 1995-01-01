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    Караваев – о видео «Зенита»: «С графом обыграно прикольно, хотя и дворянских корней у меня нет»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о ролике «Поднять паруса», выпущенном клубом к Лиге чемпионов, в котором футболист предстал в образе графа.

    «Граф Караваев? Обыграно прикольно. И фамилия, и горшок с цветами, который летит в голову злоумышленнику. Есть ли у меня дворянские корни? Нет, к сожалению, нет. Но ролик в целом классно сделали, крутой ролик. Необычно и весело. Очень понравилось всей команде, судя по разговорам с ребятами. Эмоций всем добавило. К тому же есть исторический подтекст», – цитирует Караваева «Матч ТВ».

    • «Зенит» представил видеоролик, приуроченный к новому сезону Лиги чемпионов.
    • Видео выполнено в анимированном стиле, где игроки команды предстают в роли экипажа корабля петербургского флота. Каждый из футболистов основного состава получил своего прототипа с точки зрения военного дела. По сюжету им предстоит отбить атаку вражеских флотов Германии, Италии и Бельгии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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