Караваев – о видео «Зенита»: «С графом обыграно прикольно, хотя и дворянских корней у меня нет»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о ролике «Поднять паруса», выпущенном клубом к Лиге чемпионов, в котором футболист предстал в образе графа.
«Граф Караваев? Обыграно прикольно. И фамилия, и горшок с цветами, который летит в голову злоумышленнику. Есть ли у меня дворянские корни? Нет, к сожалению, нет. Но ролик в целом классно сделали, крутой ролик. Необычно и весело. Очень понравилось всей команде, судя по разговорам с ребятами. Эмоций всем добавило. К тому же есть исторический подтекст», – цитирует Караваева «Матч ТВ».
- «Зенит» представил видеоролик, приуроченный к новому сезону Лиги чемпионов.
- Видео выполнено в анимированном стиле, где игроки команды предстают в роли экипажа корабля петербургского флота. Каждый из футболистов основного состава получил своего прототипа с точки зрения военного дела. По сюжету им предстоит отбить атаку вражеских флотов Германии, Италии и Бельгии.
Источник: «Матч ТВ»