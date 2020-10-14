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  • Адмирал Семак, лейтенант Ерохин, артиллерист Малком. «Зенит» в видео к ЛЧ перенес игроков во времена империи

Адмирал Семак, лейтенант Ерохин, артиллерист Малком. «Зенит» в видео к ЛЧ перенес игроков во времена империи

14 октября 2020, 18:26
13

«Зенит» представил видеоролик, приуроченный к новому сезону Лиги чемпионов.

Видео выполнено в анимированном стиле, где игроки команды предстают в роли экипажа корабля петербургского флота. Каждый из футболистов основного состава получил своего прототипа с точки зрения военного дела. По сюжету им предстоит отбить атаку вражеских флотов Германии, Италии и Бельгии.

В групповом этапе ЛЧ «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Лацио Брюгге
Комментарии (13)
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Nayturs
1602691127
Креативно, молодцы
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subbotaspartak
1602692988
Адмиралы кораблями только в Питере командуют, Обычно они ведут за собой флота... Но креатив на Европу - та,та,та...
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wobaekat
1602692996
Здорово получилось, ничего не скажешь
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Nevsky_RU
1602695572
Не ну в целом прикольно))
Ответить
NewLife
1602698015
Сценарий медведева, текст зюбы и орлова. Просмотр в Газпроме обязателен.
Ответить
polt
1602709578
Детский сад!
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Йост
1602738336
Шпана безпризорная...Будем надеятся, что не ударят в грязь лицом.
Ответить
petrucho-spb
1602754642
Здорово!!!
Ответить
Каратель помойников
1602763929
а борат с алармом,чистящие гальюн в кадр не попали?
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УхоГорлоНос
1603199741
Ролик очень хорош!) Креатив качественный, даже юмор есть:) Жаль будет проигрывать после такого то начала)
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