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    Адмирал Семак, лейтенант Ерохин, артиллерист Малком. «Зенит» в видео к ЛЧ перенес игроков во времена империи

    «Зенит» представил видеоролик, приуроченный к новому сезону Лиги чемпионов.

    Видео выполнено в анимированном стиле, где игроки команды предстают в роли экипажа корабля петербургского флота. Каждый из футболистов основного состава получил своего прототипа с точки зрения военного дела. По сюжету им предстоит отбить атаку вражеских флотов Германии, Италии и Бельгии.

    В групповом этапе ЛЧ «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1145

      Nevsky_RU 37 минут назад

      Не ну в целом прикольно))

      1
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      Рейтинг: +872

      wobaekat 1 час назад

      Здорово получилось, ничего не скажешь

      3
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      Рейтинг: +5264

      subbotaspartak 1 час назад

      Адмиралы кораблями только в Питере командуют,
      Обычно они ведут за собой флота...
      Но креатив на Европу - та,та,та...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Nayturs 1 час назад

      Креативно, молодцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14395

      silver29 2 часа назад

      А Максимка кто ?

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