Адмирал Семак, лейтенант Ерохин, артиллерист Малком. «Зенит» в видео к ЛЧ перенес игроков во времена империи

Не ну в целом прикольно))
«Зенит» представил видеоролик, приуроченный к новому сезону Лиги чемпионов.
Видео выполнено в анимированном стиле, где игроки команды предстают в роли экипажа корабля петербургского флота. Каждый из футболистов основного состава получил своего прототипа с точки зрения военного дела. По сюжету им предстоит отбить атаку вражеских флотов Германии, Италии и Бельгии.
В групповом этапе ЛЧ «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 14, 2020