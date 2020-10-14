Адмирал Семак, лейтенант Ерохин, артиллерист Малком. «Зенит» в видео к ЛЧ перенес игроков во времена империи

«Зенит» представил видеоролик, приуроченный к новому сезону Лиги чемпионов.

Видео выполнено в анимированном стиле, где игроки команды предстают в роли экипажа корабля петербургского флота. Каждый из футболистов основного состава получил своего прототипа с точки зрения военного дела. По сюжету им предстоит отбить атаку вражеских флотов Германии, Италии и Бельгии.

В групповом этапе ЛЧ «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».