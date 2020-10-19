Рамос избежал серьезной травмы. В субботу – матч с «Барселоной»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче с «Кадисом» (0:1).

По информации Marca, у 34-летнего футболиста не выявлено серьезных проблем с коленом.

Защитник будет восстанавливаться от повреждения с физиотерапевтами. Он постарается сыграть в среду с «Шахтером» в Лиге чемпионов, но его приоритет – набрать форму к субботней игре против «Барселоны».

В этом сезоне Рамос принял участие в пяти встречах «Реала», забив в них один гол.