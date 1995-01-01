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    РПЛ. «Ротор» проиграл дома «Тамбову» и идет без побед

    Позади более чем треть чемпионата, а «Ротор» не одержал ни одной победы. В очередном туре выходец из ФНЛ уступил «Тамбову».

    На 28-й минуте Зурико Давиташвили не реализовал пенальти. «Тамбов» покинул зону переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Ротор (Волгоград) – Тамбов – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Карапетян, 57; 0:2 – Онугха, 83.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров (Песегов, 77), Жигулев (Понсе, 63), Давиташвили (Микелтадзе, 76), Муллин, Фламарион.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин (Килин, 46), Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев (Шахов, 90+2), Тетрашвили (Карапетян, 46 (Тилль, 69)), Костюков (Кабахидзе, 77), Онугха.

    Предупреждения: Жигулев, 21; Макаров, 34; Степанов, 90 – Ароян, 27; Чуперка, 62; Онугха, 70; Кабахидзе, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1849

      AZ 1 час назад

      На кой черт в РПЛ выходили...

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      Рейтинг: +273

      mama1991 1 час назад

      терпения хацыку в этой ситуации.

      0
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      Рейтинг: +3647

      polt 1 час назад

      Не забиваешь ты, забьют тебе - это Ротор. 100% кандидат в ФНЛ.

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      Рейтинг: +5380

      knikos 1 час назад

      Нихренасе Рыжик ! Пока Ротор не научится забивать из тысячепроцентных моментов , так и идти ему без выигрышей.

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