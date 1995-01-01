РПЛ. «Ротор» проиграл дома «Тамбову» и идет без побед

Позади более чем треть чемпионата, а «Ротор» не одержал ни одной победы. В очередном туре выходец из ФНЛ уступил «Тамбову».

На 28-й минуте Зурико Давиташвили не реализовал пенальти. «Тамбов» покинул зону переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Ротор (Волгоград) – Тамбов – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Карапетян, 57; 0:2 – Онугха, 83.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров (Песегов, 77), Жигулев (Понсе, 63), Давиташвили (Микелтадзе, 76), Муллин, Фламарион.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин (Килин, 46), Таказов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасев (Шахов, 90+2), Тетрашвили (Карапетян, 46 (Тилль, 69)), Костюков (Кабахидзе, 77), Онугха.

Предупреждения: Жигулев, 21; Макаров, 34; Степанов, 90 – Ароян, 27; Чуперка, 62; Онугха, 70; Кабахидзе, 90+2.

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