Погребняк – о возвращении в «Урал»: «Да как же я без вас?..»

паша!урал ждет твоих голов!
Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал возвращение. Несколько месяцев он был свободным агентом.
«Да кого я обманываю?.. Да как же я без вас?.. До встречи на «Екатеринбург Арене», – сказал Погребняк.
- За два сезона нападающий забил восемь голов в 33 матчах.
- В июле он покинул клуб на правах свободного агента.
- Ранее Погребняк выступал за сборную России.
Когда сильно тянет в Екатеринбург... #ПогребнякПаша pic.twitter.com/aDjlFJaLtJ— ФК Урал (@FCURAL) October 17, 2020