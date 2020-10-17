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    Погребняк – о возвращении в «Урал»: «Да как же я без вас?..»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал возвращение. Несколько месяцев он был свободным агентом.

    «Да кого я обманываю?.. Да как же я без вас?.. До встречи на «Екатеринбург Арене», – сказал Погребняк.

    • За два сезона нападающий забил восемь голов в 33 матчах.
    • В июле он покинул клуб на правах свободного агента.
    • Ранее Погребняк выступал за сборную России.

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    Источник: твиттер «Урала»

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    17.10.2020 22:55
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