Семак – о дебюте Вендела: «Для него смена чемпионата, страны и климата даются не так просто»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе дал оценку дебюту новичка команды Вендела.

Петербургский клуб купил полузащитника у «Спортинга» за 20 миллионов евро + бонусы.

Бразилец прилетел в Россию в минувшую среду.

В сегодняшнем матче против «Сочи» (3:1) он вышел на замену на 66-й минуте.

«Ему сложно играть с листа, но не в том отношении, что ему не хватает интеллекта. Для него, как для молодого игрока, смена чемпионата, страны и климата – даются не так просто.

В любом случае, мы знаем его потенциал. Ему нужно обжиться в команде, понять требования, мы должны его более детально изучить», – сказал Семак.