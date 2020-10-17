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    Семак – о дебюте Вендела: «Для него смена чемпионата, страны и климата даются не так просто»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе дал оценку дебюту новичка команды Вендела.

    • Петербургский клуб купил полузащитника у «Спортинга» за 20 миллионов евро + бонусы.
    • Бразилец прилетел в Россию в минувшую среду.
    • В сегодняшнем матче против «Сочи» (3:1) он вышел на замену на 66-й минуте.

    «Ему сложно играть с листа, но не в том отношении, что ему не хватает интеллекта. Для него, как для молодого игрока, смена чемпионата, страны и климата – даются не так просто.

    В любом случае, мы знаем его потенциал. Ему нужно обжиться в команде, понять требования, мы должны его более детально изучить», – сказал Семак.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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