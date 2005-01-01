Чистяков будет играть за «Зенит» под вторым номером

Посмотрим, что в конце сезона скажет, когда выкупа не будет, а
аренда закончится.
Новичок «Зенита» Дмитрий Чистяков выбрал себе игровой номер.
26-летний футболист будет выступать за петербургскую команду с цифрой «2» на спине.
- «Зенит» арендовал Чистякова у «Ростова» до конца сезона с правом выкупа.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
- За «Ростов» он выступал с лета 2019 года, в его активе 25 матчей и один гол.
Чистяков: «Надеть футболку первой команды «Зенита» всегда было моей мечтой. Ради этого и играл в футбол»