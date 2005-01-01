Чистяков будет играть за «Зенит» под вторым номером

Новичок «Зенита» Дмитрий Чистяков выбрал себе игровой номер.

26-летний футболист будет выступать за петербургскую команду с цифрой «2» на спине.

«Зенит» арендовал Чистякова у «Ростова» до конца сезона с правом выкупа.

Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

За «Ростов» он выступал с лета 2019 года, в его активе 25 матчей и один гол.

Чистяков: «Надеть футболку первой команды «Зенита» всегда было моей мечтой. Ради этого и играл в футбол»