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    Чистяков будет играть за «Зенит» под вторым номером

    Новичок «Зенита» Дмитрий Чистяков выбрал себе игровой номер.

    26-летний футболист будет выступать за петербургскую команду с цифрой «2» на спине.

    • «Зенит» арендовал Чистякова у «Ростова» до конца сезона с правом выкупа.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
    • За «Ростов» он выступал с лета 2019 года, в его активе 25 матчей и один гол.

    Чистяков: «Надеть футболку первой команды «Зенита» всегда было моей мечтой. Ради этого и играл в футбол»

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13495

      vladimir-7 4 минуты назад

      Посмотрим, что в конце сезона скажет, когда выкупа не будет, а
      аренда закончится.

      0
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      Рейтинг: -1229

      Вонючая столица 42 минуты назад

      Неплохой защитник, но полез в дерьмо

      0
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      Рейтинг: +9201

      alarm > Вонючая столица 20 минут назад

      так точно положение жиго в спартаке ещё никто не описывал

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