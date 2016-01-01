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    Аленичев: «В сборной образовался дефицит плеймейкеров. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о нехватке плеймейкеров в составе сборной России.

    «Травмы Головина и Алексея Миранчука выявили еще одну проблему – в сборной образовался дефицит плеймейкеров. Пытался примерить на себя эту роль Антон Миранчук – и, кстати, выглядел неплохо.

    Видно, что есть потенциал для роста, что у парня появился стимул вслед за братом уехать в Европу. Это очень хорошо. Антон брал на себя инициативу, пытался что-то создать, забил неплохой гол Турции. Но все равно этого мало. А если Антон вдруг окажется не в форме, то у нас креативщика, выходит, просто нет.

    Как мы тогда хотим снабжать мячами Дзюбу или того же Соболева? Только через фланги? Допустим. Но нужны и те, кто способен находить форвардов через центр разрезающими передачами.

    К сожалению, в РПЛ таких российских футболистов сейчас не вижу. Есть Влашич, но он – хорват. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых. Вот это были умные хавы, которые могли за счет индивидуальных действий создать остроту именно по центру штрафной соперника.

    Таких надо находить, растить. На это потребуется время и усердие детских тренеров, а пока у нас в этом в этом плане все не ахти», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    • В матче Лиги наций с Венгрией сборная России не забила впервые с ноября 2018-го.
    • Головин и Алексей Миранчук пропускали матчи сборной в октябре из-за травм.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1725

      Бриг 3 минуты назад

      Да кто они такие? Что выиграли в сборной? Алень в маразме.

      1
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      Рейтинг: +3383

      Cleaner 7 минут назад

      Стареет Аленичев. Уже перешел на спичи "А ВОТ В НАШЕ ВРЕМЯ...".

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3877

      NewLife 1 час назад

      Псевдотренерское балабольство.

      1
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      Рейтинг: +5132

      САДЫЧОК 1 час назад

      Аленичев: «В сборной Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых».....И НЕ НУЖНЫ ! Нужны Киммихи , де Брейны ,Казимиры ...

      0
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      Рейтинг: +2240

      shurik45 2 часа назад

      Есть Ваня Обляков ,но он в молодежке,есть Саша Головин ,но он травмирован.

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      Рейтинг: +946

      elessar arnor > shurik45 2 часа назад

      о, понаблюдай за ним в ЦСКА, смешное создание

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      Рейтинг: +2486

      ziborock > shurik45 2 часа назад

      Обляков?! У него в ЧР за коней в 61 игре 11 голевых передач, то есть приблизительно одна голевая в 10-и играх и это по твоему плеймейкер?!)))

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      Рейтинг: +2240

      shurik45 > elessar arnor 1 час назад

      Смешное создание -это ты)))

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      Рейтинг: +2240

      shurik45 > ziborock 1 час назад

      Ваня универсал,и иной раз играл на позиции левого крайнего защитника вместо травмированного Щенникова.

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