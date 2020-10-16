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  • Аленичев: «В сборной образовался дефицит плеймейкеров. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых»

Аленичев: «В сборной образовался дефицит плеймейкеров. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых»

16 октября 2020, 08:58
10

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о нехватке плеймейкеров в составе сборной России.

«Травмы Головина и Алексея Миранчука выявили еще одну проблему – в сборной образовался дефицит плеймейкеров. Пытался примерить на себя эту роль Антон Миранчук – и, кстати, выглядел неплохо.

Видно, что есть потенциал для роста, что у парня появился стимул вслед за братом уехать в Европу. Это очень хорошо. Антон брал на себя инициативу, пытался что-то создать, забил неплохой гол Турции. Но все равно этого мало. А если Антон вдруг окажется не в форме, то у нас креативщика, выходит, просто нет.

Как мы тогда хотим снабжать мячами Дзюбу или того же Соболева? Только через фланги? Допустим. Но нужны и те, кто способен находить форвардов через центр разрезающими передачами.

К сожалению, в РПЛ таких российских футболистов сейчас не вижу. Есть Влашич, но он – хорват. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых. Вот это были умные хавы, которые могли за счет индивидуальных действий создать остроту именно по центру штрафной соперника.

Таких надо находить, растить. На это потребуется время и усердие детских тренеров, а пока у нас в этом в этом плане все не ахти», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

  • В матче Лиги наций с Венгрией сборная России не забила впервые с ноября 2018-го.
  • Головин и Алексей Миранчук пропускали матчи сборной в октябре из-за травм.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Миранчук Алексей Миранчук Антон Головин Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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shurik45
1602828721
Есть Ваня Обляков ,но он в молодежке,есть Саша Головин ,но он травмирован.
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САДЫЧОК
1602834160
Аленичев: «В сборной Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых».....И НЕ НУЖНЫ ! Нужны Киммихи , де Брейны ,Казимиры ...
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NewLife
1602835021
Псевдотренерское балабольство.
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Бриг
1602839108
Да кто они такие? Что выиграли в сборной? Алень в маразме.
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алдан2014
1602841626
Дима,Дима,наша нынешняя сборная непонятно за счёт кого играет.Нет основного вратаря после ухода Акинфеева,нет железного центрального заща в пару Джикии, плеймейкер...в современном футболе и борьбе за результат можно и без "футболиста с такой фамилией". Напы...у нас два неплохих столба,хорошие по нашим меркам,но это не мюллеры,не киллеры.Итог? Стас работает с теми кто есть,и не надо требовать небес.Особая Надежда на нынешнюю молодёжку.И спасибо тому же Черчесову,что не выдерживает от туда игроков
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paracetamol
1602858381
Титова помню, а Ледяхова с Пятницким - не очень. Наверно, посредственные середнячки были.
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bomilazdeshnii
1602867153
Плеймейкер - это креативный игрок (или человек). Таких вообще мало по жизни.
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Снег
1604394186
Дима просто очень обижен, что не получилось из него Тренера...
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