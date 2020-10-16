Аленичев: «В сборной образовался дефицит плеймейкеров. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о нехватке плеймейкеров в составе сборной России.

«Травмы Головина и Алексея Миранчука выявили еще одну проблему – в сборной образовался дефицит плеймейкеров. Пытался примерить на себя эту роль Антон Миранчук – и, кстати, выглядел неплохо.

Видно, что есть потенциал для роста, что у парня появился стимул вслед за братом уехать в Европу. Это очень хорошо. Антон брал на себя инициативу, пытался что-то создать, забил неплохой гол Турции. Но все равно этого мало. А если Антон вдруг окажется не в форме, то у нас креативщика, выходит, просто нет.

Как мы тогда хотим снабжать мячами Дзюбу или того же Соболева? Только через фланги? Допустим. Но нужны и те, кто способен находить форвардов через центр разрезающими передачами.

К сожалению, в РПЛ таких российских футболистов сейчас не вижу. Есть Влашич, но он – хорват. Нет новых Титовых, Пятницких, Ледяховых. Вот это были умные хавы, которые могли за счет индивидуальных действий создать остроту именно по центру штрафной соперника.

Таких надо находить, растить. На это потребуется время и усердие детских тренеров, а пока у нас в этом в этом плане все не ахти», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».