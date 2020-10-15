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Зобнин: «Мы потеряли два очка. Команда разочарована»

15 октября 2020, 01:08
4

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций с Венгрией (0:0).

«Физически все было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане физики вопросов вообще никаких. Весь второй тайм провели около штрафной соперника.

Судя по тому, сколько было моментов, это два потерянных очка. Сто процентов. К сожалению, выиграть не получилось, и вся команда разочарована», – приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

Семенов: «Предъявить сборной нечего. Все старались и бились»

Источник: пресс-служба УЕФА
Россия Венгрия Зобнин Роман
Комментарии (4)
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Garrincha58
1602742741
у меня мечта пусть многие и не поймут но хочу чтобы в ноябре Венгрия обошла Россию и может после этого выгонят этого тренеришку-вратаришку
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Plyash
1602743760
Рома,а я по интервью "заслуженного тренера" после игры понял,что он ничего страшного в игре не увидел,ведь команда как шла на первом месте,так и продолжает быть лидером.
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paracetamol
1602752621
Меньше по ногам надо было тебе бить, да подачи точные отдавать!
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