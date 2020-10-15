Зобнин: «Мы потеряли два очка. Команда разочарована»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций с Венгрией (0:0).

«Физически все было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане физики вопросов вообще никаких. Весь второй тайм провели около штрафной соперника.

Судя по тому, сколько было моментов, это два потерянных очка. Сто процентов. К сожалению, выиграть не получилось, и вся команда разочарована», – приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

Семенов: «Предъявить сборной нечего. Все старались и бились»