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    Зобнин: «Мы потеряли два очка. Команда разочарована»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 4-го тура Лиги наций с Венгрией (0:0).

    «Физически все было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане физики вопросов вообще никаких. Весь второй тайм провели около штрафной соперника.

    Судя по тому, сколько было моментов, это два потерянных очка. Сто процентов. К сожалению, выиграть не получилось, и вся команда разочарована», – приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

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    Источник: пресс-служба УЕФА

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