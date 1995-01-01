Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Венгрии с капитанской повязкой.

Эта игра стала для Дзюбы 19-й в качестве капитана сборной России. По этому показателю нападающий догнал Игоря Акинфеева и Романа Широкова.

В эти минуты в матче Россия – Венгрия продолжается перерыв. В первом тайме команды отличиться не сумели.

«Бомбардир» проводит текстовую трансляцию игры