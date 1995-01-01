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    Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Венгрии с капитанской повязкой.

    Эта игра стала для Дзюбы 19-й в качестве капитана сборной России. По этому показателю нападающий догнал Игоря Акинфеева и Романа Широкова.

    В эти минуты в матче Россия – Венгрия продолжается перерыв. В первом тайме команды отличиться не сумели.

    «Бомбардир» проводит текстовую трансляцию игры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6472

      Сильвербой 40 минут назад

      Да вы лучше напишите как он по полю передвигается! он как вообще получил место в этой сборной и повязку??? Ни мяч принять ни развернуться ни ударить... Мешок с дерьмом!!!

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      Рейтинг: +11

      киэнdжин > Сильвербой 35 минут назад

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