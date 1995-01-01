Дзюба сравнялся с Акинфеевым и Широковым по матчам в качестве капитана сборной

Да вы лучше напишите как он по полю передвигается! он как вообще получил место в этой сборной и повязку??? Ни мяч принять ни развернуться ни ударить... Мешок с дерьмом!!!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Венгрии с капитанской повязкой.
Эта игра стала для Дзюбы 19-й в качестве капитана сборной России. По этому показателю нападающий догнал Игоря Акинфеева и Романа Широкова.
В эти минуты в матче Россия – Венгрия продолжается перерыв. В первом тайме команды отличиться не сумели.
«Бомбардир» проводит текстовую трансляцию игры