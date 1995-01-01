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    Черчесов: «Проанализировали матч против Турции. В детали не углублялись»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда проанализировала матч 3-го тура Лиги наций с Турцией (1:1).

    «Был очень сложный и интересный матч против сборной Турции. Мы его проанализировали, фрагменты не показывали, рассказали в общих словах и не углублялись в детали, потому что у нас мало времени. Мы готовимся к завтрашнему матчу», — сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3606

      polt 25 минут назад

      «Проанализировали матч против Турции. В детали не углублялись». Пипец , да и только. Это называется анализ, кому он был нужен, лишь бы отчитаться. А проблем выше крыши и очень даже есть что надо тщательно проанализировать, не смотря на нехватку времени. Ожидаю обсерова в матче с венграми.

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      Рейтинг: +6541

      FanatSerj 32 минуты назад

      не, ну первый тайм там посмотреть можно было, а вот второй и сдохли и класса нет, хотя его у этих игроков то особо и не было, физическая готовность и прессинг на нем всё и держится.

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      Рейтинг: +1757

      Чермындыр 2 часа назад

      Действительно. Зачем куда то углубляться. Усатый зашел, сказал "норм" и все разъехались

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      Рейтинг: +4176

      3a zenit 2 часа назад

      Надо проверить тренерский состав сборной по поводу ставок,очень подозрительно выглядят два последних матча.

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      Рейтинг: +114

      КаДеС 2 часа назад

      А зря

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