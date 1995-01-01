Черчесов: «Проанализировали матч против Турции. В детали не углублялись»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда проанализировала матч 3-го тура Лиги наций с Турцией (1:1).

«Был очень сложный и интересный матч против сборной Турции. Мы его проанализировали, фрагменты не показывали, рассказали в общих словах и не углублялись в детали, потому что у нас мало времени. Мы готовимся к завтрашнему матчу», — сказал Черчесов.