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    «Зенит» досрочно отозвал Азмуна из сборной Ирана

    Форвард Сердар Азмун досрочно возвращается в «Зенит» из сборной Ирана. Чемпионы России обратились с соответствующей просьбой к иранской федерации, ее удовлетворили.

    Таким образом, Иран в товарищеском матче против сборной Мали сыграет без Азмуна. Встреча состоится 13 октября.

    • 8 октября в матче с Узбекистаном Азмун забил гол.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни матча, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Федерация футбола Ирана

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2654

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Хоть один нападающий против Брюгге выйдет подготовленным

      0
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      Рейтинг: -1158

      Бoрат 11 минут назад

      Дзюба заскучал . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +1509

      vsespartak01 > Бoрат 9 минут назад

      да ладно тебе!зенит к евро готовится!ты че против ?ты же не аларм с его подстилками?

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      Рейтинг: -1158

      Бoрат > vsespartak01 3 минуты назад

      Я - БОРАТ и это звучит гордо ! Гыгыгы .

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      Рейтинг: +1509

      vsespartak01 > Бoрат 2 минуты назад

      молодец парень!так держать!!!!!!!!!!!!!!!!научи и меня что бы этим бездарностям ползунковым .........

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      Рейтинг: +1509

      vsespartak01 > Бoрат 5 секунд назад

      и почему я так на этих реагировал?знаешь хочется нормальных диалогов!а эти ...............все !ты правильно понял с этими надо их же жалом

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