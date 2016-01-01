«Зенит» досрочно отозвал Азмуна из сборной Ирана

Форвард Сердар Азмун досрочно возвращается в «Зенит» из сборной Ирана. Чемпионы России обратились с соответствующей просьбой к иранской федерации, ее удовлетворили.

Таким образом, Иран в товарищеском матче против сборной Мали сыграет без Азмуна. Встреча состоится 13 октября.