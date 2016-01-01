«Зенит» досрочно отозвал Азмуна из сборной Ирана

Хоть один нападающий против Брюгге выйдет подготовленным
Форвард Сердар Азмун досрочно возвращается в «Зенит» из сборной Ирана. Чемпионы России обратились с соответствующей просьбой к иранской федерации, ее удовлетворили.
Таким образом, Иран в товарищеском матче против сборной Мали сыграет без Азмуна. Встреча состоится 13 октября.
- 8 октября в матче с Узбекистаном Азмун забил гол.
- В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни матча, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в таблице.