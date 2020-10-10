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    Лига наций. Испания победила Швейцарию, Германия – Украину

    Испания в третьем туре лиги А Лиги наций справилась с Швейцарией. Третий гол за команду забил Микель Оярсабаль.

    В другой встрече Украина не справилась с Германией. Леон Горецка забил мяч в четвертом матче за сборную подряд.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 3-й тур

    Испания – Швейцария – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Оярсабаль, 14.

    Украина – Германия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гинтер, 20; 0:2 – Горецка, 49; 1:2 – Малиновский, 77 (с пенальти).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2020 23:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5792

      GoLenaStop 46 минут назад

      Противники сборной Германии смотрелись неплохо. Хорошая подготовка команды Шевченко позволила забить хотя бы один гол.
      Шансы на будущее команды неплохие.
      Удачи.

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