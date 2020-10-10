Лига наций. Испания победила Швейцарию, Германия – Украину

Испания в третьем туре лиги А Лиги наций справилась с Швейцарией. Третий гол за команду забил Микель Оярсабаль.

В другой встрече Украина не справилась с Германией. Леон Горецка забил мяч в четвертом матче за сборную подряд.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 3-й тур

Испания – Швейцария – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Оярсабаль, 14.

Украина – Германия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гинтер, 20; 0:2 – Горецка, 49; 1:2 – Малиновский, 77 (с пенальти).

Календарь лиги А

Турнирные таблицы лиги А