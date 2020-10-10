Лига наций. Испания победила Швейцарию, Германия – Украину

Противники сборной Германии смотрелись неплохо. Хорошая подготовка команды Шевченко позволила забить хотя бы один гол.
Шансы на будущее команды неплохие.
Удачи.
Испания в третьем туре лиги А Лиги наций справилась с Швейцарией. Третий гол за команду забил Микель Оярсабаль.
В другой встрече Украина не справилась с Германией. Леон Горецка забил мяч в четвертом матче за сборную подряд.
Лига наций. Лига А. Группа 4. 3-й тур
Испания – Швейцария – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Оярсабаль, 14.
Украина – Германия – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Гинтер, 20; 0:2 – Горецка, 49; 1:2 – Малиновский, 77 (с пенальти).