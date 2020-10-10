«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

Действующие чемпионы России отреагировали на новость о смерти бывшего игрока сборной России Василия Кулькова. Последние месяцы жизни он боролся с онкологией.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Василия Кулькова», – написали в Санкт-Петербурге.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».

В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».