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    «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

    Действующие чемпионы России отреагировали на новость о смерти бывшего игрока сборной России Василия Кулькова. Последние месяцы жизни он боролся с онкологией.

    «Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Василия Кулькова», – написали в Санкт-Петербурге.

    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
    • Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
    • В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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