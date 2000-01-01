«Матч ТВ»: Мозес прибыл в римскую клинику, чтобы пройти медосмотр для «Спартака»

В инете "пуля" была, что якобы "Челси" приобретёт в связи с арендой (с правом покупки) в Спартак Мозеса приоритетное право покупки (при необходимости) Жиго и (или) Зобнина.
Игрок «Челси» Виктор Мозес все ближе к переходу в «Спартак».
По информации «Матч ТВ», сегодня днем 29-летний футболист прибыл в римскую клинику, где проходит необходимые медицинские тесты.
После завершения процедуры клубы смогут официально объявить о сделке.
- За «Челси» нигериец выступает с августа 2012 года, провел 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Мозес сдавался в аренду «Ливерпулю», «Сток Сити», «Вест Хэму», «Фенербахче» и «Интеру».
Фото: «Матч ТВ»