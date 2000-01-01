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    «Матч ТВ»: Мозес прибыл в римскую клинику, чтобы пройти медосмотр для «Спартака»

    Игрок «Челси» Виктор Мозес все ближе к переходу в «Спартак».

    По информации «Матч ТВ», сегодня днем 29-летний футболист прибыл в римскую клинику, где проходит необходимые медицинские тесты.

    После завершения процедуры клубы смогут официально объявить о сделке.

    Фото: «Матч ТВ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12007

      derrik2000 17 минут назад

      В инете "пуля" была, что якобы "Челси" приобретёт в связи с арендой (с правом покупки) в Спартак Мозеса приоритетное право покупки (при необходимости) Жиго и (или) Зобнина.

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      Рейтинг: -121

      Спартач80 > derrik2000 2 минуты назад

      чёт поискал-не нашёл...Ты мимо бабушек у подъезда проходи,спать лучше все будут.

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      Рейтинг: -698

      Синитсосит 32 минуты назад

      наешься валидола и оставайся там

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      Рейтинг: +1976

      vsespartak01 > Синитсосит 29 минут назад

      почему?вроде ниче игрок!ну уж не как шюрле?

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      Рейтинг: +13360

      vladimir-7 > vsespartak01 16 минут назад

      ...а почему в римской клинике проходит, может быть
      что-то скрывает?

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      Рейтинг: +1976

      vsespartak01 > vladimir-7 13 минут назад

      володь даже не знаю!мож российским или не доверяет,или боиться заразиться в наших больницах!

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