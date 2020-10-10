Тео Эрнандес пообещал покрасить волосы в красно-черные цвета в случае выхода «Милана» в ЛЧ

Защитник «Милана» Тео Эрнандес готов изменить свой стиль, если команда сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов.
«Я хочу остаться в «Милане» надолго, чувствую себя здесь, как дома. Команда чувствует, что стала сильнее. Думаю, мы сможем попасть в Лигу чемпионов. Если мы сделаем это, то я покрашу волосы в красно-черные цвета», – сказал француз.
- «Милан» по итогам трех туров делит с «Аталантой» лидерство в Серии А.
- Команда в трех матчах не пропустила ни одного гола, забив при этом семь.
- Следующий соперник – «Интер». Игра запланирована на 17 октября.
Источник: La Gazzetta dello Sport