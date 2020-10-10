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  • Тео Эрнандес пообещал покрасить волосы в красно-черные цвета в случае выхода «Милана» в ЛЧ

Тео Эрнандес пообещал покрасить волосы в красно-черные цвета в случае выхода «Милана» в ЛЧ

10 октября 2020, 13:41
1

Защитник «Милана» Тео Эрнандес готов изменить свой стиль, если команда сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов.

«Я хочу остаться в «Милане» надолго, чувствую себя здесь, как дома. Команда чувствует, что стала сильнее. Думаю, мы сможем попасть в Лигу чемпионов. Если мы сделаем это, то я покрашу волосы в красно-черные цвета», – сказал француз.

  • «Милан» по итогам трех туров делит с «Аталантой» лидерство в Серии А.
  • Команда в трех матчах не пропустила ни одного гола, забив при этом семь.
  • Следующий соперник – «Интер». Игра запланирована на 17 октября.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Лига чемпионов Милан Эрнандес Тео
Комментарии (1)
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Lilipyt
1602351713
Вот это да! Вот это поступок! То же самое, что сбрить усы, да кому это интересно...
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