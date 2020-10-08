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    Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в сентябре

    Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока команды по итогам сентября.

    Этого звания удостоился полузащитник Антон Миранчук, получивший 60,25% голосов.

    Второе место у Мурило (14,4%), третье – у Федора Смолова (14,16%), четвертое – у Ведрана Чорлуки (8,74%), пятое – у Станислава Магкеева (2,45%).

    В сентябре Миранчук сделал два ассиста в трех матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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