Антон Миранчук – лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока команды по итогам сентября.
Этого звания удостоился полузащитник Антон Миранчук, получивший 60,25% голосов.
Второе место у Мурило (14,4%), третье – у Федора Смолова (14,16%), четвертое – у Ведрана Чорлуки (8,74%), пятое – у Станислава Магкеева (2,45%).
В сентябре Миранчук сделал два ассиста в трех матчах.
Антон Миранчук – лучший игрок «Локо» в сентябре!Он получил 60,25% голосов!➡️ https://t.co/syBOW9hLUj pic.twitter.com/3fTj34SAEI— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 8, 2020