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    Ломовицкий: «С Тедеско не виделся, но в «Спартаке» я себя еще не похоронил»

    Полузащитник Александр Ломовицкий рассчитывает вернуться в «Спартак». Сейчас игрок арендован «Арсеналом».

    – Я так понял, вы даже ни разу не встретились с Тедеско?

    – Все верно! Я с 9 лет в «Спартаке», пока был в Туле, многое для себя понял. Когда находишься в «Спартаке», все ценишь и понимаешь. Знаешь историю, осознаешь, что надо дорожить местом. А когда уходишь в аренду и смотришь со стороны на команду… У меня очень сильно все поменялось в голове.

    Со стороны и правда виднее. Приходит осознание, насколько «Спартак» великий клуб, в котором свое место надо выгрызать потом и кровью. Понял, что год назад потерял место в основе только по своей вине. Хотел доказать, что изменился. Стал злее, понял, что такое «Спартак», стал больше ценить, что являюсь его частью. Задал Шамилю Газизову вопрос, почему тренер хотя бы не посмотрел меня на тренировках. Ответ был: «Это решение главного тренера».

    – Вы как-то сказали, что легко представляете, что проведет всю карьеру в «Спартаке». Ваша карьера в «Спартаке» продолжается?

    – У меня долгосрочный контракт. Мне нужно себя показать с самой лучшей стороны, чтобы вернуться в команду и уже там доказывать. Никогда не знаешь, что будет завтра. А похоронил ли я себя в «Спартаке»? Нет, не похоронил.

    • Уроженец Москвы – воспитанник «Спартака».
    • За москвичей в РПЛ он провел 18 матчей.
    • «Арсенал» идет в таблице 12-м.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4702

      nik55 1 час назад

      работай над собой и вернешься ----игрок то не плохой

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