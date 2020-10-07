Sport24: «Уфу» может возглавить Кононов

По информации Sport24, в список кандидатов на пост главного тренера «Уфы» входит Олег Кононов, ранее работавший в «Спартаке». Последним его клубом была «Рига», которую он покинул в сентябре.

В Уфе должность стала вакантной после отставки Вадима Евсеева по собственному желанию.