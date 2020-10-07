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    Sport24: «Уфу» может возглавить Кононов

    По информации Sport24, в список кандидатов на пост главного тренера «Уфы» входит Олег Кононов, ранее работавший в «Спартаке». Последним его клубом была «Рига», которую он покинул в сентябре.

    В Уфе должность стала вакантной после отставки Вадима Евсеева по собственному желанию.

    • Исполняющим обязанности главного тренера «Уфа» назначила Арслана Халимбекова.
    • «Уфа» идет в зоне вылета.
    • Ближайший соперник – «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +13306

      vladimir-7 16 минут назад

      А что, Кононов может неплохо вписаться в коллектив Уфы и вытянуть
      команду на верх турнирной таблицы.

      1
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      Рейтинг: +2412

      vsespartak01 > vladimir-7 1 минуту назад

      как спартак?хотя все может быть!плохого не буду говорить

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      Рейтинг: +16119

      афоня72 33 минуты назад

      Мне лично пиджак нравился.

      3
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      Рейтинг: +2268

      Бухбух 37 минут назад

      Кононов - это самый худший вариант из всех возможных.

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      Рейтинг: +855

      опус 2 53 минуты назад

      В Уфу нужно тренера с яйцами

      1
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      Рейтинг: +8591

      alex1951 1 час назад

      по сообщению моего бывшего сослуживца ,рижанина,игрока ,,Даугавы,,
      - столько грязи и помоев ,сколько вылили на товарища Кононова ,давно неприходилось слышать.....
      Он и 5я колонна,для подрыва лат.фута ,он и коммуняка ,решивший вкусно пожить,за счет несчастных латышей, он и оккупант ,окопавшийся в европейской стране......
      ps Полагаю надо протянуть ему ,нет не ноги))), а руку помощи.....Родина помоги сыну своему! Табе воздастся!

      2
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      Рейтинг: +40985

      MaxRnD > alex1951 55 минут назад

      А ещё он лично геноцидил несчастных латышей и жрал их младенцев

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      Рейтинг: +8591

      alex1951 > MaxRnD 44 минуты назад

      Товарищ Максим! Я обязательно уточню. Мы ,честные люди ,мы это так не оставим!

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      Рейтинг: +1508

      ФК Пупсик 1 час назад

      Раз фарм клуб спартака, то и тренер должен быть свиненыш.

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      Рейтинг: +4309

      filosof sparty 1 час назад

      Не вздумайте! Пиджак кроме того, что нести чушь с умным выражением лица, ничего не умеет

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      Рейтинг: +282

      Завулон new new 1 час назад

      Интересный поворот.

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