Арустамян: «Уфа» собирается уволить Евсеева»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев близок к отставке. Информацией располагает футбольный комментатор Нобель Арустамян.
«В ближайшее время «Уфа» собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева», – написал инсайдер в телеграме.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев близок к отставке. Информацией располагает футбольный комментатор Нобель Арустамян.
«В ближайшее время «Уфа» собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева», – написал инсайдер в телеграме.