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    Арустамян: «Уфа» собирается уволить Евсеева»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев близок к отставке. Информацией располагает футбольный комментатор Нобель Арустамян.

    «В ближайшее время «Уфа» собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева», – написал инсайдер в телеграме.

    • Генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков ранее исключил отставку Евсеева в ближайшее время.
    • Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
    • Команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:6, после чего сыграла вничью с «Ротором».

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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