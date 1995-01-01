Арустамян: «Уфа» собирается уволить Евсеева»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев близок к отставке. Информацией располагает футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«В ближайшее время «Уфа» собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева», – написал инсайдер в телеграме.