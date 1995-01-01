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    Журналист Алланазаров: «Локомотив» практически подписал Кузяева, но в последнюю секунду всплыли новые требования

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев был близок к переходу в «Локомотив», но трансфер сорвался в последний момент.

    Как сообщает журналист Максим Алланазаров, стороны уже согласовали условия личного контракта, но в последнюю секунду отец Кузяева предъявил дополнительные требования. «Локомотив» заморозил переговоры.

    Теперь главными претендентами на Далера являются «Зенит» и «Краснодар».

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

    Sport24: «Рейнджерс» отказался платить Кузяеву 1 миллион в год

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии18
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      Рейтинг: +42203

      portero 48 секунд назад

      Жадный папа останется у разбитого корыта, Кузя в сборной получит травму и большой привет.....

      0
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      Рейтинг: +1753

      Александ1982 2 минуты назад

      давайте все его кинут, будет интересно как он себя поведет, звезда блин!!

      1
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      Рейтинг: +3957

      Давид59 29 минут назад

      Приедет назад. Вот увидите. Предсказываю "возвращение блудного сына"

      0
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      Рейтинг: +14552

      slavutiq70 30 минут назад

      Да пускай дальше сидит,,,прихерели просто,,,,играют ниже среднего европейского уровня ,,а получают как как хорошие европейские футболисты,,,,,,,

      4
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      Рейтинг: +1450

      ФК Пупсик 33 минуты назад

      Может ему на базар вернуться - какой торгаш пропадает!

      2
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      Рейтинг: +7400

      JTherry 43 минуты назад

      Кузяеву мало платили что ли в зените, что вдруг его переклинило в Европу соваться с его-то способностями? или думал, что, на свободного агента из России будет спрос, как на Кавани?)) цена ему в базарный день - 500 тысяч... пока - евро)

      2
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      Рейтинг: +1272

      фанат джигурды 47 минут назад

      Поедет в Интер играть!!!


      Только в бакинский и за немножко манатов.

      1
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      Рейтинг: +616

      Artemka444 50 минут назад

      пипец играл бы себе и играл в зените!!!
      целую эпопею устроили,как будто звезда какая то!!!

      3
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      Рейтинг: +157

      isakkobelini 1 час назад

      Ну и слава богу ненужен он Локомотиву да еще и на такую ЗП, Джерард и 1 млн. отказался ему платить, паспартист .

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      Рейтинг: +345

      dragoon000320 > isakkobelini 1 час назад

      Джерард как главный тренер полюбому вещи касаемые зарплаты не решает...

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      Рейтинг: +1585

      PAREVG. 1 час назад

      Он так может вообще без клуба остаться, Локо, Зенит, Краснодар пошлют далеко, и надолго, а больше никто столько не предложит.

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