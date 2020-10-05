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  • Журналист Алланазаров: «Локомотив» практически подписал Кузяева, но в последнюю секунду всплыли новые требования

Журналист Алланазаров: «Локомотив» практически подписал Кузяева, но в последнюю секунду всплыли новые требования

5 октября 2020, 15:38
29

Полузащитник сборной России Далер Кузяев был близок к переходу в «Локомотив», но трансфер сорвался в последний момент.

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, стороны уже согласовали условия личного контракта, но в последнюю секунду отец Кузяева предъявил дополнительные требования. «Локомотив» заморозил переговоры.

Теперь главными претендентами на Далера являются «Зенит» и «Краснодар».

  • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
  • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

Sport24: «Рейнджерс» отказался платить Кузяеву 1 миллион в год

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кузяев Далер
Комментарии (29)
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acor94
1601902147
Не дай бог кому такого папашу как у Далера...
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партизан84
1601902224
Бабки, бабки, ****! бабки! ***********!
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Raider26
1601903041
****** клоуны
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кошмарик
1601903074
deja vu.. с Сычовым тоже самое было.. футбол нах, давай бабло.. не будет никогда Кузяев великим игроком..
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Artemka444
1601905820
пипец играл бы себе и играл в зените!!! целую эпопею устроили,как будто звезда какая то!!!
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JTherry
1601906229
Кузяеву мало платили что ли в зените, что вдруг его переклинило в Европу соваться с его-то способностями? или думал, что, на свободного агента из России будет спрос, как на Кавани?)) цена ему в базарный день - 500 тысяч... пока - евро)
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slavа0508
1601907059
Да пускай дальше сидит,,,прихерели просто,,,,играют ниже среднего европейского уровня ,,а получают как как хорошие европейские футболисты,,,,,,,
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Александ1982
1601908686
давайте все его кинут, будет интересно как он себя поведет, звезда блин!!
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portero
1601908811
Жадный папа останется у разбитого корыта, Кузя в сборной получит травму и большой привет.....
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zigbert
1601909434
Ну Краснодар то тоже вряд ли его подпишет.
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