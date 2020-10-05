Журналист Алланазаров: «Локомотив» практически подписал Кузяева, но в последнюю секунду всплыли новые требования

Полузащитник сборной России Далер Кузяев был близок к переходу в «Локомотив», но трансфер сорвался в последний момент.

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, стороны уже согласовали условия личного контракта, но в последнюю секунду отец Кузяева предъявил дополнительные требования. «Локомотив» заморозил переговоры.

Теперь главными претендентами на Далера являются «Зенит» и «Краснодар».

С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.

Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

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