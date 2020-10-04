Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Коутиньо забил первый мяч после возвращения в клуб

«Барселона» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в матче пятого тура чемпионата Испании. На гол Люка Де Йонга хозяева ответили точным выстрелом Филиппе Коутиньо. Для бразильца этот мяч стал первым после возвращения в каталонский клуб.

«Севилья» не проиграла «Барселоне» на «Камп Ноу» впервые за девять лет. В октябре 2011 года команды также сыграли вничью – 0:0.

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

«Барселона» – «Севилья» – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – де Йонг, 8; 1:1 – Коутиньо, 10.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры