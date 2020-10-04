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    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей». Коутиньо забил первый мяч после возвращения в клуб

    «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» (1:1) в матче пятого тура чемпионата Испании. На гол Люка Де Йонга хозяева ответили точным выстрелом Филиппе Коутиньо. Для бразильца этот мяч стал первым после возвращения в каталонский клуб.

    «Севилья» не проиграла «Барселоне» на «Камп Ноу» впервые за девять лет. В октябре 2011 года команды также сыграли вничью – 0:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    «Барселона» – «Севилья» – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – де Йонг, 8; 1:1 – Коутиньо, 10.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2020 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1431

      CSKA57 12 минут назад

      Идет становление команды. Для Барселоны ничья - не такой уж плохой результат.

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