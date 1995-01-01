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    «Шальке» в матче с «Лейпцигом» не сделал ни одного паса в чужую штрафную

    В третьем туре Бундеслиги «Шальке» уступил «Лейпцигу» (0:4). За всю встречу гости не сделали ни одной передачи в чужую штрафную.

    «Лейпциг» на чужой трети поля сделал 91 передачу, «Шальке» – три. Статистика ударов в створ – 7:2.

    • Безвыигрышная серия «Шальке» в Бундеслиге составляет 19 матчей (с января).
    • В первых трех турах сезона «Шальке» не набрал очков.
    • В следующем матче команда примет «Унион» (18 октября).

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    Источник: твиттер «Футбол в цифрах»

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