«Шальке» в матче с «Лейпцигом» не сделал ни одного паса в чужую штрафную

В третьем туре Бундеслиги «Шальке» уступил «Лейпцигу» (0:4). За всю встречу гости не сделали ни одной передачи в чужую штрафную.
«Лейпциг» на чужой трети поля сделал 91 передачу, «Шальке» – три. Статистика ударов в створ – 7:2.
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В третьем туре Бундеслиги «Шальке» уступил «Лейпцигу» (0:4). За всю встречу гости не сделали ни одной передачи в чужую штрафную.
«Лейпциг» на чужой трети поля сделал 91 передачу, «Шальке» – три. Статистика ударов в створ – 7:2.