Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Кварацхелия заинтересовал «Галатасарай»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Галатасарая». Об этом сообщает Metaratings.

    Турецкий клуб попытается приобрести игрока зимой. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим уже одобрил подписание 19-летнего грузина.

    • В этом сезоне Хвича забил один гол и сделал один ассист в девяти матчах РПЛ.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.
    • Рыночная стоимость Кварацхелии – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11549

      Garrincha58 2 часа назад

      а ему это надо он ещё молод в Рубине покажет себя и может перейти куда по круче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      16tambov36 2 часа назад

      думаю млн 12 за него просить не стыдно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79544
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru