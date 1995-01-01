Кварацхелия заинтересовал «Галатасарай»

а ему это надо он ещё молод в Рубине покажет себя и может перейти куда по круче
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Галатасарая». Об этом сообщает Metaratings.
Турецкий клуб попытается приобрести игрока зимой. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим уже одобрил подписание 19-летнего грузина.
- В этом сезоне Хвича забил один гол и сделал один ассист в девяти матчах РПЛ.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость Кварацхелии – 4,5 миллиона евро.