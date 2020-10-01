«Ахмат» подписал Адуева из «Монпелье»

Аж из Монпелье!... Но, всего лишь - Адуев.
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Монпелье» Амира Адуева.
21-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до 2024 года.
Сумма трансфера пока неизвестна.
- Адуев не провел ни одного матча за основную команду «Монпелье».
- Рыночная стоимость хавбека – 150 тысяч евро.
- В марте 2019 года игрок получил дебютный вызов в молодежную сборную России.
Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье» перешел в «Ахмат».Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провел первую тренировку. pic.twitter.com/psLYAPe0Js— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020