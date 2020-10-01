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    «Ахмат» подписал Адуева из «Монпелье»

    «Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Монпелье» Амира Адуева.

    21-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до 2024 года.

    Сумма трансфера пока неизвестна.

    • Адуев не провел ни одного матча за основную команду «Монпелье».
    • Рыночная стоимость хавбека – 150 тысяч евро.
    • В марте 2019 года игрок получил дебютный вызов в молодежную сборную России.

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    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18346

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Аж из Монпелье!... Но, всего лишь - Адуев.

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      Рейтинг: +10087

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Топовое усиление хрен знает кем

      0
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