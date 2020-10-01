«Ахмат» подписал Адуева из «Монпелье»

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника «Монпелье» Амира Адуева.

21-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт до 2024 года.

Сумма трансфера пока неизвестна.

Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье» перешел в «Ахмат».Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провел первую тренировку. pic.twitter.com/psLYAPe0Js