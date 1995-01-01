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    Мирзов сегодня может подписать соглашение с «Химками»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Химки».

    Игрок перейдет в подмосковный клуб на правах годичной аренды, передает Metaratings. Сделка может состояться уже сегодня.

    «Спартак» также имел предложения по Мирзову от «Ротора» и «Урала», но успешнее в переговорах оказались «Химки.

    • В этом сезоне футболист принял участие только в одном матче РПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • «Химки» идут в РПЛ на 14-м месте.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11537

      derrik2000 27 минут назад

      Радует то, что УХОДИТ, а НЕ радует то, что "на правах годичной аренды".

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