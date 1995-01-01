Мирзов сегодня может подписать соглашение с «Химками»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Химки».

Игрок перейдет в подмосковный клуб на правах годичной аренды, передает Metaratings. Сделка может состояться уже сегодня.

«Спартак» также имел предложения по Мирзову от «Ротора» и «Урала», но успешнее в переговорах оказались «Химки.