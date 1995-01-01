Мирзов сегодня может подписать соглашение с «Химками»

Радует то, что УХОДИТ, а НЕ радует то, что "на правах годичной аренды".
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов близок к переходу в «Химки».
Игрок перейдет в подмосковный клуб на правах годичной аренды, передает Metaratings. Сделка может состояться уже сегодня.
«Спартак» также имел предложения по Мирзову от «Ротора» и «Урала», но успешнее в переговорах оказались «Химки.
- В этом сезоне футболист принял участие только в одном матче РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- «Химки» идут в РПЛ на 14-м месте.